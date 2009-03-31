Saadet Partisi, AKP'ye 4 il kaybettirdi

Eyüp Erdoğan / Tempo24



6 ilde sonuç değişebilirdi

2009 yerel seçimlerinde sekiz ilde kıran kırana bir rekabet yaşandı. Adaylar arasındaki oy farkı Gümüşhane ve Adana’da yüzde 0.2’ye kadar indi. AKP Bilecik, Burdur ve Çankırı’da; MHP Adana, Gümüşhane ve Karabük’te; CHP de Artvin ve Aydın’da burun farkıyla kazandı.Seçim sonuçları detaylı olarak incelendiğinde dünya görüşü ve siyasi anlamda birbirlerine yakın olan partilerin bazı illerde birbirlerinin adeta kuyusunu kazdığı anlaşıldı. Bu illerde Saadet Partisi’ne giden oylar AKP’ye, DSP’ye gidenler Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve BBP’ye gidenler Milliyetçi Hareket Partisi’ne gitseydi Bilecik, Artvin, Aydın, Adana, Gümüşhane ve Karabük'te seçim sonuçları değişecekti.Bilecik’te CHP seçimi 0.4’lük bir farkla kaybederken DSP yüzde 1.5 oranında oy aldı. Yani DSP’ye verilen oylar CHP’ye gitseydi seçimi CHP adayı kazanacaktı. Burdur’da CHP seçimi 1.5 puanlık farkla kaybederken DSP yüzde 0,8 oy aldı. Bu ilde iki partinin adayının oy oranının toplamı, belediye başkanlığını kazanmaya yetmiyordu. Çankırı’da MHP yüzde 44.6 ile ikinci parti oldu. Başkanlığı kazanan AKP ile arasındaki oy farkı 2.3’tü. Çankırı’da BBP yüzde 2 oranında oy aldı. Böylece iki partinin oy oranının toplamı AKP’ye yetişemedi.Artvin’de AKP seçimi 2.4 puan farkla kaybetti. Aynı ilde SP 2.4 oranında oy aldı.Bu ilde SP’ye giden oylar AKP’ye gitseydi belki de seçimi AKP adayı kazanacaktı.Aydın’da MHP seçimi yüzde 0.6’lık farkla kaybetti. BBP ise 1.9 oranında oy aldı. Yani BBP oyları MHP’ye gitseydi zafer CHP’nin değil BBP’nin olacaktı.Adana, Karabük ve Gümüşhane’de AKP seçim yarışını sadece 0.2 puanlık bir farkla kaybetti. Oysa SP Adana’da yüzde 1.6, Gümüşhane’de 2.3, Karabük’te yüzde 9.2 oranında oy aldı. Yani SP’ye giden oylar AKP’ye gitseydi üç ilde de ipi göğüsleyen AKP olacaktı.İşte belediye başkanları adeta kıl payıyla belirlenen iller: