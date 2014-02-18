Saadet Partisi adayından 'başkan olursam meyhaneleri kapatacağım' çıkışı

Saadet Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ali İhsan Gündoğdu, başkan olması halinde ilçedeki tüm içkili yerleri kapacağını ve içki satan yerlere ruhsat vermeyeceği vaadinde bulunarak dikkat çekti.

Saadet partisinden yapılan açıklamaya göre Gündoğdu, yerel seçimler öncesi ilçeye yönelik en büyük vaadi olan ada bazlı kentsel dönüşümle birlikte ilçede kesinlikle içki satışı yapacak yerlere izin vermeyeceklerini belirtti.

İkna ederek kapatacağız

600 bini aşkın nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden olan Bahçelievler’i yeniden inşa edeceklerini ve mevcut kentsel dönüşüm anlayışından farklı olarak parsel bazlı değil ada bazlı dönüşüm yapacaklarını söyleyen Gündoğudu, “yeni kuracağımız şehirde kesinlikle zehirli maddelere geçit vermeyeceğiz. Uyuşturu ve alkol bizim ilçemizde olmayacak. Alkol satışı yapmak isteyenlere kesinlikle ruhsat vermeyeceğiz. Meccut yerleri de ikna yöntemiyle kapatacağız.

Para vereceğiz

Mevcut alkol satışı yapan yerler ile meyhanelerin sahipleriyle oturup konuşacaklarını ve bunun için Yeşilay’dan destek alacaklarını vurgulayan Gündoğdu, “ bu arkadaşlarımızı farklı iş alanlarına yönlendireceğiz, bunun için kendilerine yeni iş kurmaları için para vereceğiz” dedi.