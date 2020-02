Saadet Partisi, 2019'daki yerel seçime bu sloganla hazırlanacak

T24 Haber Merkezi

Saadet Partisi Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için hazırlık sloganını belirledi. Slogan "Çare Var" oldu.

2019'daki yerel seçim yaklaşırken siyasi partilerin çalışmaları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Saadet Partisi yerel seçim sürecinde kullanacağı sloganı "Çare Var" olarak belirledi.

"Sokaktan caddeye, Twitter’dan Youtube her yerde olacaklarını" bildiren Saadet Partililer, iddialarını şu sözlerle aktardılar:

"En aktif çalışmayı biz yapacağız

Her kapıya gideceğiz,

Her eli tutacağız

Her yüreğe dokunacağız.

80 milyonu kucaklayacağız.

İnşallah 1 Nisan sabahı yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye’ye uyanacağız.

Şartlar ve yaşanan gelişmeler ne olursa olsun hem ülkemiz hem de bütün insanlık bizim ayağa kalkmamızı beklemektedir.

Bu sebeple biz bugün Gelecekten umudunu kesen milyonlara

'ÇARE VAR' diyoruz."