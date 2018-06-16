SAADET PARTİLİLER ERBAKAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL (DHA),

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı\'nın ikinci gününde, eski başbakanlardan Profesör Doktor Necmettin Erbakan\'ın mezarını ziyaret etti. Okunan duaların ardından konuşan “24 Haziran akşamı sandıklar açıldığında çok büyük bir sürpriz yaşayacaklar. Çünkü çok ciddi bir suskunlar kitlesi var, çok ciddi bir dip dalga var. Görüşünü fikrini beyan etmeyenler var. Çünkü bu suskunlar, başımıza bir iş gelir diye bu ülkeyi yönetenlerden korkuyorlar\" ifadelerini kullandı. Konuşmanın arından partililer mezarlığın girişine sıralanarak birbirleriyle bayramlaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Genel detaylar,

-Duanın okunması

-Mezarlıktaki kalabalık

-Abdullah Sevim\'in konuşması