Saadet Partili yönetici: AKP'li başkan "Siz CHP ile berabersiniz" dedi, su bile vermedi!

Saadet Partisi Alaplı İlçe Başkanı Ramazan Sarıkaya, AKP’li olduğunu söyleyen benzin istasyonu sahiplerinin kendilerine "Siz CHP ile berabersiniz" diyerek su vermediğini ileri sürdü.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Sarıkaya, AKP’li olduğunu söyleyen benzin istasyonu sahiplerinin kendilerine su vermediğini açıkladı. Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak il divan toplantısına giderken Ereğli Tersaneler bölgesinde bir benzin istasyonunda benzin aldıklarını belirtti.

Arabanın camını yıkacakları sırada, AKP’li olduğunu söyleyen benzin istasyonu sahiplerinin kendilerine “Burada araba yıkayamazsınız” dediğini ifade eden Ramazan Sarıkaya, "Nedenini sorduğumuzda ‘Siz CHP ile berabersiniz, biz AKP’liyiz’ dedi. İfade bu!” dedi.