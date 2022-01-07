Saadet Partili Kılıç: Temel gıda maddelerindeki fiyat artışı en az yüzde 70

Partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında enflasyonu hesap oyunları ile düşük göstermenin, ücretini enflasyona göre alanların maaşından çalınması anlamına geldiğini kaydeden Kılıç, “Millet ‘Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete” duygusuna kapılmış durumda. İktidar mensupları sürekli, ekmek için karneler, yağ için kuyruklar yaşanan fi tarihinden örnekler veriyorlar. Şu an ekmek için karne dağıtılmıyor ama, belediyenin ucuz ekmeğinden alabilmek için buz gibi havada bekleyen uzun kuyruklar artık Beştepe’nin penceresinden bile görünüyordur. Bu tablo ülkemiz adına üzücü, iktidar adına utanç vericidir.” dedi.

"İktidar zamlara günah keçisi arıyor"

Saadet Partisi olarak halkın kullanmak zorunda olduğu temel tüketim maddelerini baz alarak bir yıllık fiyat artışlarını izledikleri bir çalışma yaptıklarını belirten Kılıç, “Suçlular aranıyor çıldırmış zamlara. Stokçular denilerek günah keçisi bulunuyor. Fırsatçılar denilerek adres şaşırtılıyor. ‘Biz yapmadık’ demek için tuhaf yorumlar getiriliyor. ‘Biz yapmadık dış güçler yaptı. Biz yapmadık stokçular yaptı. Biz yapmadık zincir marketler yaptı.’ Peki, elektriğe kim zam yapıyor? Akaryakıta kim zam yapıyor? Vergilere kim zam yapıyor?” diye sordu.

"En az yüzde 70"

Gıda maddeleri başta olmak üzere zorunlu mal ve hizmetlere ilişkin fiyat artışlarını ortaya koyan Saadet Partili Kılıç, “Tüpgaz yüzde 100, kömür yüzde 90, şeker yüzde 78, çiçek yağı yüzde 90, zeytin yüzde 106, un yüzde 111, makarna yüzde 59, deterjan yüzde 83, tuvalet kâğıdı yüzde 119, dana eti yüzde 50, nohut yüzde 87, süt yüzde 77, yoğurt yüzde 82, bulgur yüzde 63, mercimek yüzde 60, patates yüzde 100, domates yüzde 67, yumurta yüzde 74, elektrik yüzde 22, doğalgaz yüzde 19, gevrek yüzde 71, ekmek yüzde 67 oranında zamlanmıştır. Gayet açık görüldüğü gibi, temel maddelerdeki ortalama artış yüzde 70’in aşağısına düşmemektedir.” ifadelerini kullandı.

"Zabıtayla önlenmez"

Kronikleşen enflasyonun zabıta kontrolleri ile önlenemeyeceğini vurgulayan Şerafettin Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: