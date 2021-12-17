Saadet Partili Karaduman: İnsanlar "İyi ki AK Partili değilsin" diyor

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, "Konya'da, kahvehaneye girdiğimde vatandaşlar, iyi ki AK Parti milletvekili değilsiniz diyorlar. Vatandaşlar pişmanız diyor! " açıklamasını yaptı.

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Muhammed Okur ile Reaksiyon programına konuk olan Karaduman, AKP’nin 10 yıl sonraki geleceğini nasıl görüyorsunuz sorusuna bir ilçe ziyaretinden örnek vererek, “Konya'da, kahvehaneye girdiğimde vatandaşlar, iyi ki AK Parti milletvekili değilsiniz diyorlar. Vatandaşlar pişmanız diyor! ” dedi.

Karaduman şöyle devam etti:

“Bu 20 yıllık hikâyenin serüvenine baktığımız zaman AK Parti ilk dönemlerinde, yapmadıklarından bile toplumda güven kazanabilirken, bugün yapmaya çalıştıklarından bile insanların güvenini kazanamayan bir ortam hâkim.

Bugün AK Parti’nin söylediği doğru cümlelere bile artık insanlarımız itimat etmiyor. Geçtiğimiz ay Konya’da ilçelerimizi gezerken, karşılaştığım bir hadiseyi paylaşmak istiyorum. İlçeye giriş yaptık, arabalardan indik. Kahvehaneye girdiğimizde bir vatandaşımız dedi ki, bir siyasetçinin geldiğini gördük ve şunu dedik; İyi ki AK Partili milletvekillerinden birisi değil. Çünkü burada ortam gerilebilir, burada insanlar tepki gösterebilir. İyi ki bir AK Partili milletvekili gelmiyor diye insanlar söylüyorlar. Ve bu Konya’da yaşanıyor, emin olun Konya’da yaşanıyor ve altını çizerek söylüyorum Konya’da yaşanıyor. AK Parti’ye oy veren insanlar, biz çok ciddi yanlışlar yapmışız diyerek o kahvehanede bizlere anlatıyorlar. Dün sessiz yığınların, sesi olma idealiyle iktidara gelen AK Parti, yarın Türkiye’de çok ciddi bir şekilde yanlışlarla anılacak bir Parti olacak. Bu şekilde devam ettiği müddetçe, vatandaşların hayırla yad ettiği AK Parti kalmayacak. Ve emin olun ki AK Parti yöneticiler de bunun için çok yoğun bir çalışma içerisinde. AK Parti’nin hayırla anılmayacağı bir parti olması adına yoğun bir çalışma içerisindeler.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’deki en babayiğit siyasetçi Temel Karamollaoğlu’dur"

Karaduman, son zamanlarda babayiğit tartışmaları üzerine sorulan soruya; “Türkiye’deki en babayiğit siyasetçi Temel Karamollaoğlu’dur. Ve Türkiye’deki en babayiğit hareket, Milli Görüş hareketidir ve Türkiye’nin en babayiğitleri Milli Görüşçüler’dir. Yani 52.yılında siyasi çalışmalarını yürüten Saadet Partisi hiçbir zaman şartlara teslim olmamıştır. Bugün Türkiye’de çok ciddi bedeller ödemiş, ama hiçbir zaman insanımıza bir bedel ödetmemiştir. Siyasi tarihi boyunca hiçbir zaman yanıldık, kandırıldık, aldatıldık demeyen tek hareket Milli Görüş hareketidir. Türkiye’de GDO’suz ana sütü gibi helal tek hareket Milli Görüş Hareketi’dir. Bizim yüzleşecek bir geçmişimiz yoktur. İnsanların siz geçmişte şu hataları yaptınız dediği en ufak bir şey söz konusu değildir. ” yanıtını verdi.

"Bugün Saadet Partisi'nin durduğu yer, herhangi bir ittifakın içerisinde değil"

Karaduman şunları kaydetti:

“İttifak tartışmaları, toplumun yaşadığı sorunu ilgilendiren bir tartışma ya da bu soruna derman olacak bir tartışma olduğu kanaatinde değilim. Bugün Saadet Partisi’nin durduğu yer herhangi bir ittifakın içerisi değildir. Saadet Partisi sorunları gündeme getirme çabası içindedir. Saadet Partisi’ni herhangi bir ittifak üzerinden değerlendirmeye tabi tutmayı doğru bulmuyorum."