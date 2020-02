Saadet Partili Cihangir İslam, TBMM'de AKP ‘kuşatması' altında: Her bela bir imtihandır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle soruşturma açılan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, TBMM’de AKP’lilerin ‘kuşatması’ altında. Genel Kurul’un 31 Ekim günkü konuşmasında “15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede” sözleriyle AKP’lilerin hedefine oturan İslam'ın, Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu’ndaki kanun teklifinde, "FETÖ’nün siyasi ayağını niye engellediniz” ifadeleri tartışmayı büyüttü.

Cihangir İslam, Genel Kurul’da, ekonomik krizle yapılan, “Yastık altını çıkarın, 20 dolarınızı bozdurun, 50 Euro'nuzu bozdurun" sözlerini hatırlattığı konuşmasında İslam, “Bu on altı yıl içinde elde ettiklerinizi siz ortaya koyacak mısınız? Gemileri, gemicikleri, sarayları, uçakları, yurt dışındaki mevduatları getirip koyacak mısınız?” sözlerinin ardından “Bakın, imtihanı Allah verir, biz kullar, biz insanlar alırız. Şimdi cevap verin, siz bu imtihanın neresindesiniz? Ha, şunu anladık: Her bela bir imtihandır ve bizim imtihanımız sizsiniz ama yakında bu imtihanı çözeceğiz” sözleriyle AKP’lileri kızdırmıştı.

AKP’lilerle oldukça atışmalı geçen Meclis’te konuşmalar şöyle.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Sayın Başkan, toparlamak için, sadece bağlayacağım.

BAŞKAN - Tabii, buyurun.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Hepsinin başında "O ne derse o." diyorsunuz. Haşa ve kellâ "O ne derse o." bir tek Allah'a denir arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz? Haşa ve kellâ. (CHP sıralarından alkışlar) Bu huyunuzdan vazgeçin.

Bu halk ile aynı hayatı, aynı dertleri paylaşmıyorsunuz, başka bir âleme gittiniz. Diyorum ya yeryüzünde hakikaten bir cennet oluşturmaya çalışıyorsunuz ama nafile. Yahu, ayrımcılık yapıyorsunuz; referandumda size "hayır" diyene "Hain." diyor sizin başınız, hain. Niçin hain oluyoruz yahu? O zaman niye referandum yapıyorsunuz arkadaşlar? Hain ne demek ya? Hakları bir lütuf gibi veriyorsunuz. Sizden olanlara hak etmediklerini, sizden olmayanlaraysa haklarını bir lütuf gibi veriyorsunuz.

Ne yaptığınızı da bilmiyorsunuz. Siz beni 7 Şubat 2017 akşamı attınız ama Kafkas Üniversitesi beni atarken aynı günlerde Marmara Üniversitesi beni kendi kadrolarına... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Kandırılmaya müsaitsiniz çünkü bu, 2001'de başladı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hikâyenizle başladı.

Tarih: 10/10/2018

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Değerli arkadaşlar, sakin sakin konuşalım.

"Kandırılmaya müsaitsiniz." dedim. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Yaşadığım bir tecrübeye dayanarak. Ben Saadet Partisinin kurucularındanım. Size ne dedik? O dönemde dedik ki: Gitmeyin, sizi kandırırlar.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Başka ne diyorsunuz? "Terörist" diyorsunuz. Başka ne diyorsunuz? Şucu bucu diyorsunuz.

SALİH CORA (Trabzon) - Sizi ilgilendirmez ki bu.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Biz isim takmıyoruz ama... Biz isim takmıyoruz çünkü siz bizim için ne örnekliksiniz ne de öğretmensiniz. Sizi takip eden bir tarafımız yok, bunun için isim takmıyoruz.

SALİH CORA (Trabzon) - Maddeyle alakalı konuşun, maddeyle alakalı niye konuşmuyorsunuz?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Arkadaşlar, şimdi maddeye geldim. İsminize esastan itirazımız var. İsminiz "Adalet ve Kalkınma Partisi" ama adil değilsiniz. O yüzden benim size önerim, isminizden "Adalet" kısmını kaldırın.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Çünkü adaletle alakanız yok.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Krizin başından beri diyorsunuz ki doların yükselişinden beri bu millete dönüp diyorsunuz ki: "Bu sizin imtihanınızdır." Arkadaşlar, amenna ve saddakna, her bela bir imtihandır, kabul. Millete diyorsunuz ki: "Yastık altını çıkarın, 20 dolarınızı bozdurun, 50 euronuzu bozdurun." Peki, bu on altı yıl içinde elde ettiklerinizi siz ortaya koyacak mısınız? Gemileri, gemicikleri, sarayları, uçakları, yurt dışındaki mevduatları getirip koyacak mısınız? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bakın, imtihanı Allah verir, biz kullar, biz insanlar alırız. Şimdi cevap verin, siz bu imtihanın neresindesiniz? (AK PARTİ sıralarından "Sen neresindesin?" sesleri) Ha, şunu anladık: Her bela bir imtihandır ve bizim imtihanımız sizsiniz ama yakında bu imtihanı çözeceğiz.

Hepinize iyi akşamlar. (CHP sıralarından alkışlar)

Tarih: 31/10/2018

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce AK PARTİ adına bir milletvekili konuşurken KHK'lileri atmakla, tasfiye etmekle FETÖ'yü tasfiye ettiğini söyledi. Ben bir KHK'li milletvekiliyim, ne FETÖ'yle ne PKK'yla ne DHKP-C'yle ne IŞİD'le hiçbir bağlantım yok, olmadı. Bu ağır itham karşısında sizden kürsüden olmak üzere beş dakika, onunla eşit şartlarda cevap hakkı talep ediyorum efendim.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Tarihten ders çıkartacaksınız. Ama siz yaptıklarınızdan hicap bile duymuyorsunuz. İçinizden kaçı 15 Temmuzda sokaktaydı? Hiç mi?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Üslubunu düzelt, üslubunu düzelt.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - El kaldırın bakayım, kaçı?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Böyle üslup mu olur? Böyle üslup mu olur?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Kaç kişi, kaldırın?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sana ne! Böyle üslup mu olur?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Zannedilir ki çatışmalar doğru ile yanlış arasında yapılır.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Ya, sen sınıf öğretmeni misin? Yok, elini kaldır, yok ayağını kaldır, sana ne ya!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ortada bir çatışma varsa...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, saçmalama kardeşim bu saatte!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hatibi dinleyelim.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Susturun.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen Hatibi dinleyin.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sayın başkan, diyor "El kaldır, ayağını kaldır."

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ortada bir çatışma varsa...

Aziz milletim, bakın, bakın, konuşturmuyorlar görüyorsunuz.

BAŞKAN - Ben konuşmak isteyene söz veririm merak etmeyin.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sen neredeydin 15 Temmuzda?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Adın ne senin adın?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hadi oradan! Lüzumsuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Vay, vay, vay, vay, vay!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sen nereye yapıştın?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kimle kol kola girdin?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ne oldu 15 Temmuzda? Burada 4 parti aslanlar gibi imza verdi, Yenikapı'ya giderken HDP'den kurtuldunuz, Anayasa'yı referanduma götürürken CHP'den kurtuldunuz ama bugün MHP'ye ihtiyacınız olduğu için MHP'yle yan yana duruyorsunuz. Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sensin nankör!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kiminle yan yanasın, kiminle yan yana duruyorsun?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, bir tedaviye ihtiyacın var senin!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Parmağını sallama, parmağını sallama!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bakın, "liberal", "komünist", "milliyetçi", "Türkçü", "irticacı" diyerek geçmişte çok şeyler yapıldı bu ülkede.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Parmak sallama!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kürsüye vur, kürsüye. Bardağı aldın, kürsüye vur, kürsüye vur.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ha, şimdi de siz uydurdunuz, FETÖ'cü, iltisaklı, irtibatlı. Nedir FETÖ? FETÖ'cü nedir?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bardağı aldın oradan, kürsüye vur, kürsüye; olmaz öyle.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Alparslan Kuytul'u niye içeri attınız? Ha, sıra öbür cemaatlerde mi, Nakşilerde mi, Kadirilerde mi?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Etkisiz bir konuşma oluyor, çok etkisiz bir konuşma, zavallı bir konuşma!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - KHK'yle sivil ölüye çevirdiğiniz insanların şimdi, bununla, bu utanç vesikasıyla üzerlerine beton dökmek istiyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Masaya vurman lazım, olmadı, masaya vurman lazım, olmadı masaya vur ya! Masaya vursana, kürsüye.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Anayasa'yı ve en temel haklarımızı ihlal ediyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Olmadı performans düşük ya!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bak, sağlık çalışanlarının çalışmasını engelleyeceksiniz; sizden beklenir, şaşırmıyoruz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kötü bir konuşma oldu bu, performans düşük.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Müsle var ya, müsle, müsle sizin işiniz; hainler mezarlığı sizin icadınız; müsadere de sizin sanatınız değerli arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Vay, vay, vay!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız.

SELMAN OĞUZHAN ESER (Karaman) - Zalim sensin!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen nesin! Sen hainsin!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bunu niye yapıyorsunuz, biliyor musunuz?

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Sen nesin! Aynaya bak, aynaya!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kürsüye vur, kürsüye!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bunu şunun için yapıyorsunuz: "O, ne derse o." diyorsunuz, şundan vazgeçin.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - 15 Temmuz gecesi neredeydin, onu açıkla.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Biz halk ne derse onu yapıyoruz kardeşim.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Milletin dediğini yaparız, sen kendine bak! Sen kendine bak, millet ne derse biz onu yaparız!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ya, benim gibi, sizin gibi, buradaki arkadaşlar gibi, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz, en çok aldanana kulluk ediyorsunuz; Allah'a kulluk etmiyorsunuz, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sen kime kulluk ediyorsun!

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayın değerli arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Milletin dediğini yaparız biz.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bakın, size şimdi milletten bana gelen mesajları aktaracağım.

RECEP ÖZEL (Isparta) - O parmağı indir, parmağı!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bize neden bunları daha önce söylemediniz, bizi niye daha önce uyarmadınız diye aktaracağım. Beddua alıyorsunuz.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sen mi alıyorsun?

RECEP ÖZEL (Isparta) - O seansları sen mi yaptın?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - "Ocakları sönsün." diyor insanlar size, "Soyları kurusun." diyor insanlar size, "Allah belalarını versin." diyor insanlar size.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Zavallısın be!

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Sana mı diyor, bize mi diyor?

BAŞKAN - Sayın İslam... Sayın İslam...

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - İleride toplum içine çıkamayacaksınız.

BAŞKAN - Sayın İslam, lütfen konuşmanıza temiz bir dille devam edin Sayın İslam.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Siyaseten sonunuz yakın, biz geliyoruz. Gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz! (HDP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Aziz milletim, görüyorsunuz değil mi... (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri... Değerli milletvekilleri, salonun sükûnetini bozmayalım lütfen.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bunlar AK PARTİ Grubu, AK PARTİ Grubu. Bunları size şikâyet ediyorum, size. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Salonun sükûnetini bozmayalım.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Burada bir tane farklı söze tahammülleri yok, bir tane. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Salonun sükunetini bozmayalım değerli arkadaşlar.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Bize seviyeden bahsediyorlar. Bakın, ben size seviyeden bahsedeyim. Siz gidin bu uyarınızı "Ananı da al git." diyene yapın. Siz gidin bu uyarınızı bize "Hain." diyene yapın. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler) 15 Temmuz akşamı nerede olduğumu da gidin kendi teşkilatlarınıza sorun.

BAŞKAN - Sayın İslam...

NAZIR CİHANGİR İSLAM (Devamla) - Ama çare yok, gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz ve biz geleceğiz. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar, gürültüler)

Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan sağlık çalışanlarıyla ilgili 44 maddelik henüz tamamlanmayan kanun teklifi görüşmelerinde:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. CEVDET ERDÖL – Değerli Başkanım, saygıdeğer arkadaşlar; bazı arkadaşlar kinayeli olarak bu mikrofonları herhâlde kul lanamadığımızı zannediyorlar ama ben on beş yıl bu sıralarda oturdum ve on yıla yakın da bu Komisyonun Başkanlığını yaptım. 22-23’üncü Dönem Trabzon, 24’üncü Dönem Ankara Milletvekilliği yaptım. Şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörüyüm. Bir yandan tabii İstanbul’da Haydarpaşada, bir yandan Gülhanede -15 Temmuz sonrasıüniversitemizi büyütmeye çalışıyoruz.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – KHK’lileri alıyor musunuz?

CEVDET ERDÖL – Efendim?

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – KHK’lileri alıyor musunuz açılışa?

CEVDET ERDÖL – Efendim, karşılıklı konuşmasak iyi olur.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Hayır, sordum yani. KHK’lileri…

BAŞKAN – Hocam, özür dilerim. Yani siz yıllarca hizmet etmiş bir hocasınız, daha sonra sorarsınız. Konuşması bitsin, sorarsınız.

CEVDET ERDÖL – Ben nasıl hitap edildiğini, nelerin sorulup sorulmayacağını…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Niye gizli gizli soracağım? KHK’lileri alıyor musunuz, almıyor musunuz?

CEVDET ERDÖL – Ben size biraz önce söyledim. Ben ne yapacağımı bilirim.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Evet veya hayır…

CEVDET ERDÖL – Lütfen kinaye yapmayınız. Ben baştan söyledim Sizin oturduğunuz sıralarda on beş yıl oturdum. Benimle kinaye yapmanıza

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Bana kim olduğunuzu söylemeyin. KHK’lileri alıyor musunuz bu açılışa, almıyor musunuz?

CEVDET ERDÖL – Gelmezseniz memnun olurum.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Efendim?

CEVDET ERDÖL – Gelirseniz alırız, gelmezseniz de…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Niye gelmezsen memnun olurum diyor? Size kişisel bir şey sormadım. KHK’lileri alıyor musunuz…

CEVDET ERDÖL – Ben KHK’li misiniz, değil misiniz diye kimseye sormuyorum efendim.

BAŞKAN – Hocam, özür dilerim. İkiniz de bu memleketin aydınısınız, lütfen, karşılıklı konuşmayalım .

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MUHAMMET GÜVEN – Sayın milletvekilleri, burada bir savunma yapmıyorum. Sadece yaptığımız uygulamayı anlatıyorum. Bu yaptığımız uygulama hakkında sizi bilgilendiriyorum. Bundan sonraki süreçte takip edin lütfen… Neler olduğunu takip edin. Ondan sonra oturalım konuşalım ama şu andaki sü recin nasıl işlediği hakkında sizi bilgilendiriyorum. Belli ki burada bir sıkıntı var. Anlaşılmamış bir sıkıntı var. Birincisi, şahsi olacak. İkincisi, yok çocuğu şuraya gitmiş, oğlu bunu yapmış, annesi şunu yapmış. Bu sebeple atanmamış kimse yok. Sadece bekleyenler var. Bakın, bilgilendiriyorum sizi. Üçüncüsü, var sayalım ki…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) –Sayın Başkana, mahkeme kararını ulaştırır mısınız?

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MUHAMMET GÜVEN – Arkadaşlar, her aşamada insanlar mahkemeye gidebilir.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Mahkemeden kahvehane gibi bahsediyorsunuz Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MUHAMMET GÜVEN – Yok yok, her dönemde mahkemeye gidebilir insanlar. Ama süreç tamamlanmamış.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Size karar iletiliyor, bakmadınız hiç.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MUHAMMET GÜVEN – Hayır, ben onu biliyorum. Benim elimde var onlar.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Benim size açıkça sorum şu: Siz FETÖ’cü değerlendirme kriterleri diye dolaşan meşhur bir şey var, anketimsi bir şey var. Uyguluyor musunuz bunu? Ya da fişleme yöntemi var.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MUHAMMET GÜVEN – Yok.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Her neyse, uyguluyor musunuz?

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MUHAMMET GÜVEN – Bir defa gelen bulguların objektif bulgular olmasına özen gösteriyoruz.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Bir dakika, şunu soruyorum: Siz yasalar dışında yani mevcut mevzuat dışında…

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MUHAMMET GÜVEN – Uygulamıyoruz.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Bunu uyguluyorsunuz. Kendi kafanızca bir kriteriniz var.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MUHAMMET GÜVEN – Yasalar dışında hiçbir şey yapmıyoruz.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sayın Bakanım, bu yasaların size…

BAŞKAN – Sayın Vekilim… Sayın Vekilim.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Bir dakika… Bir dakika…

Kesmeyin.

BAŞKAN – Sayın Vekilim, lütfen… Lütfen… Bak, Komisyon üyesi de değilsiniz. Bu kadar konuşturdum sizi, yapmayın…

Yapmayın Komisyon üyesi de değilsiniz Sayın İslam. Bak, o kadar konuşturduk.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Ben milletvekiliyim efendim, ne demek.

BAŞKAN - Doğrudur, konuştunuz ama sonuna kadar.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MUHAMMET GÜVEN – Sayın Başkanım, bakın, yedi saat boyunca dinledik.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Şunu söylüyorum, şunu: Kanunlar ve yönetmelik, mevcut mevzuat dışında FETÖ değerlendirme kriteri diye bir şey var. Bunu uyguluyor musunuz, uygulamıyor musunuz diyorum

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Ya, ben 15 Temmuz gecesi Üsküdar meydanındayım, siz beni de atıyorsunuz.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Hadi bakalım, hadi bakalım buna da cevap ver.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Ayıp değil mi ayıp? Millete bu hikâyeleri anlatmayın.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Arkadaşlar, ben hikâye anlatmıyorum.

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Hiç olmayan bir şey mi bu, 15 Temmuz olmayan bir şey mi? Nerede bu şehit olan insanların hakkı?

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Ya, 15 Temmuz olmadı. (Gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar, sayın vekiller lütfen, sakin olun.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Arkadaşlar…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ya, kimseyi potansiyel terörist ilan etmeyin bir kere.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Bize böyle davranmayın yani.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Şu anda OHAL Komisyonunda başvuruların yüzde 71,2’si daha bitmedi. Bundan bile haberin yok.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – 250 şehit var. Bu şehitler olmadı değil mi burada? (Gürültüler, karşılıklı laf atmalar)

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Kimseyi potansiyel terörist ilan etmeyin.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sen neredeydin o gece?

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Ben meydanlardaydım.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Meydanlardaydım efendim. Binlerce PKK terör belasıyla şehidimiz var, olmadı mı bunlar?

(Gürültüler)

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Yargısız infaz yapmayın şurada. Yargılamalar bitmedi. OHAL Komisyonu…

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Olmadı mı bunlar?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ya bakın, ben size rakamveriyorum.

BAŞKAN – Arkadaşlar, Sayın Vekilim, lütfen.

Bir dakika, Sayın Vekilim, bak, biz seni yarım saat dinledik, konuştuk mu?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ama yanlış rakam veriyor.

BAŞKAN – Siz de lütfen sonra konuşursunuz.

ABDULLAH AĞRALI (Konya) – Sözünü kesme.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Kimse burada potansiyel terörist ilan edemez.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – İnsanların hayatıyla oynuyorsunuz burada be, aklınızı başınıza alın.

BAŞKAN – Buraya şov yapmaya gelmişsin. Bırak, şov yapma.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Arkadaşlar, ben kimseyi potansiyel filan ilan etmedim.

(Gürültüler)

Neyle ilgili konuşacağıma ben karar veririm. Sen dinle! Önce dinlemeyi öğrenin, sonra not alın.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Kimseyi burada potansiyel terörist ilan edemezsin.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Böyle bir şey yok.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Yargılamalar bitmemiş.

OHAL Komisyonu yüzde 71,2…

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Arkadaşım, 250 şehit var. Şehit var 250 tane. Sen diyor musun ki yok?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Allah, Allah.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Arkadaşlar, önce dinlemeyi öğreneceksiniz. Dinledikten sonra notunuzu alın, cevabınızı verirsiniz. Ancak şunu unutmayın.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Bizimle aklımızla alay ederek konuşmayın.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Alay etmiyorum. Siz burada saatlerce konuştunuz. Siz saatlerce konuştunuz. (Gürültüler)

Arkadaşlar, lütfen müsaade eder misiniz…

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen… Sayın vekiller, lütfen…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Ben İstanbul milletvekiliyim…

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Ben de Kayseri milletvekiliyim. Üç dönemdir vekillik yapıyorum.

BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar… Lütfen arkadaşlar…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Ne bağırıyorsun?

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Bağıran sensin, ayağa kalkan sensin.

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen… Tamam.

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Bakan konuşuyor. Bakanı dinlemeyi öğrenin.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Bakan da olsa alay ediyor.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Arkadaşlar, kimseyle alay etmiyorum.

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen… Lütfen…

İSMAİL TAMER (Kayseri) – 250 şehitle siz alay ediyorsunuz, siz!

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) - Kim alay ediyor 250 şehitle?

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Siz ediyorsunuz. (Karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Arkadaşlar, bu ülkede kırk yılı aşkın süredir bir terör var mı? Var. Böyle bir olay yaşandı mı 15 Temmuz? Yaşandı. Devlet kendini savunmak zorunda mı? Elbette. Hükûmetlerin verdiği yetkidir.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Biz masal dinliyoruz burada.

BAŞKAN – Arkadaşlar, bir dinleyin, teke tek konuşmayalım. Bir dinleyin

lütfen, sonra yine cevap verin.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Arkadaşlar, şimdi, bunlar sanki yaşanmamış gibi burada konuşamayız, davranamayız.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – FETÖ’nün siyasi ayağını niye engellediniz?

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Türkiye kendisine karşı maruz kaldığı bu saldırıya karşı kendini korumak için gerekli hukuki altyapıyı hazırlamakla yükümlüdür. Meclisin de bu görevidir. Öbür taraftan…

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Muş) – Sayın Bakan, Hükûmet dururken niye o zaman birlikte hareket ettiniz? Sayın Bakan, bu kararnamelerle…

BAŞKAN – Sayın vekiller, lütfen müdahale etmeyelim.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Arkadaşlar, notunuzu alın. Bakın, biz sizi dinledik, hepinizi dinledik.

HABİP EKSİK (Iğdır) – Hayır, niye engellemiyorsunuz? Sonra bizim gibigariban insanları suçluyorsunuz.

BAŞKAN – Arkadaşlar… Sayın vekiller…

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Bakın, şunu da söyleyeyim. Devlet kendini koruyacak kudrettedir ve devletin kendini koruması için milletin verdiği yetkiyi ve sorumluluğu yerine getirecek Meclisi burada görev başındadır, Hükûmeti de görev başındadır. Bundan endişeniz olmasın.

HABİP EKSİK (Iğdır) - Devlet yargısız infaz yapamaz, bunu bilin.

AHMET DEMİRCAN (Samsun) – Türkiye hukuk devletidir.Şimdi, geleyim konuşmamın ikinci bölümüne. İkinci bölümde konuşacağım konu şehir hastaneleriyle ilgili konudur.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Ya beni canlı canlı gömüyorsun, hâlâ ifade özgürlüğünden bahsediyorsun.