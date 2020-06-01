Saadet Partili belediye başkanı AKP'ye geçti

“AK Parti Yalova İl Başkanlığı olarak İl Başkanımız Muğlim Bağatar, il yönetim kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol’un da görüşleri ile Altınova ilçesi Tavşanlı Belde Belediyesinin önceden olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hizmet ve yatırımlarla gelişmesi ve büyümesi noktasında karar alınmıştır. Bu bağlamda Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, il başkanlığımızın ve milletvekillerimizin istişareleri ile AK Parti Genel Merkezimizin takdirleri doğrultusunda partimize katılım sağlamıştır.”