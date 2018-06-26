Saadet Partili aday 'başarısızlık karnesi'ni paylaştı: Bakın kardeşlerim, bu ciddi bir dramdır

T24

Saadet Partisi Ankara 2. bölge milletvekili adayı Ali Aktaş, 24 Haziran seçimlerinde Meclis’e giremedi. Daha önce de 3 kez milletvekili ve bir kez de belediye başkanı adayı olan ve hep kaybeden Aktaş, seçim sonuçlarının ardından ‘başarısızlık karnesi’ni paylaştı ve “Bakınız kardeşlerim; bu ciddi bir dramdır” dedi.

Seçim çalışması boyunca birçok kez espirili paylaşımlarıyla gündem olan Aktaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2007’de milletvekili adayı oldu: kazanamadı, 2009’da belediye başkan adayı oldu; kazanamadı, 2011’de milletvekili adayı oldu; kazanamadı, 2018’de milletvekili adayı oldu; kazanamadı. Bakınız kardeşlerim; bu ciddi bir dramdır” ifadelerini kullandı.