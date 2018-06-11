Eşi “Gördüğüm en saçma şey” dedi, Saadet Partili aday cevap verdi: Bana yaptırdıysanız kaldırın, eşim ne derse haklıdır, kalbi ılıklık bunu gerektirir

T24 Haber Merkezi

Saadet Partisi Ankara 2. bölge milletvekili adayı Ali Aktaş, eşi Gamze Çalayer Aktaş’in seçim arabalarıyla ilgili isyanına Twitter’da espirili bir yanıt verdi.

Eşinin “Bunca yıllık ömrümde gördüğüm en saçma olay Seçim arabalarıdır. Hangi parti olursa olsun, İnanılmaz cahilce, boş ve müsriflik. Trafikte yanımdan geçince dahi sinirlerim zıplıyor. Varın uyuyan çocukları, hasta yatan yaşlıları siz düşünün. Acilen yok olmalısınız. Hepiniz, hepiniz” tweet’ini kişisel Twitter hesabında yeniden paylaşan Aktaş, partisine seslenerek şu yorumu yaptı:

“Eşim haklı, eşim ne derse haklıdır. Eşim öfkelendi. Bana seçim arabası yaptırmışsanız lütfen iptal ediniz. Çünkü kalbi ılık olmak bunu gerektirir.”