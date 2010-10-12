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Politika

SAADET OLAĞANÜSTÜ KONGREYE HAZIRLANIYOR ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 16:52

-SAADET OLAĞANÜSTÜ KONGREYE HAZIRLANIYOR ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Saadet Partisi GİK Üyesi, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Olağanüstü Büyük Kongre Tertip Heyeti Başkanı Atik Ağdağ, 17 Ekim'de yapılacak kongrenin ana sloganını,''Şuurlandık, Çelikleştik, Geliyoruz'' olarak belirlediklerini açıkladı. Ağdağ, düzenlediği basın toplantısında, ''Yersiz, zamansız ve gereksiz bir şekilde 11 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü kongre, partimiz içerisinde önemli sıkıntılara sebep olmuş, partimiz ve camiamız açısından çok büyük üzüntülere sebep vermiştir'' dedi. Kongre sonrası 650 delegenin ''yapılan yanlışın düzeltilmesi için'' olağanüstü kongre amacıyla parti genel merkezine dilekçe verdiğini ve bu isteğin GİK tarafından ''savsaklandığını'' iddia eden  Ağdağ,  mahkemeye başvurmaktan başka çare kalmadığını anlattı. Mahkeme kararı ile olağanüstü kongre çağrı heyetinin oluşturulduğunu ve eski genel başkan Necmettin Erbakan'ın da katılımı ile istişare toplantılarının yapıldığını bildiren Ağdağ, bu toplantılarda ''teşkilatın nabzının tutulduğunu'' söşyledi.  ''17 Ekim'de yapacağımız kongremizin ana sloganı; 'Şuurlandık, Çelikleştik, Geliyoruz' olarak belirlendi'' diyen Ağdağ, Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak kongreye 30 bin kişinin katılmasını beklediklerini bildirdi.

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