Saadet öğretmeni koruyamadılar ama ödül aldılar

T24 - 6 yıldır cinayete teşebbüsten aranan ve anaokulu öğretmeni 24 yaşındaki Saadet Ulus’u 1 ay izleyip satırla öldüren katil engellenemedi ama olaydan sonra zanlıyı yakalayan polislere ödül verildi.



Ardahan’ın Göle ilçesinde Merkez Anakolu öğretmeni Saadet Ulus’u (24) öldürdükten sonra kaçan Yalçın Algan’ı (42) 45 dakika içinde yakalayan polisler, Vali Mustafa Tekmen tarafından ödüllendirildi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Cuma sabahı okula gitmek üzere evinden çıkan Ulus, bir anda karşısına çıkan Algan’ın satırlı saldırısına uğradı. Algan’ın defalarca satırla vurduğu Ulus ağır yaralandı, Algan da olay yerinden kaçtı. Ulus, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi, satırlı saldırgan ise 45 dakika sonra ilçe çıkışında yakalandı.





Her gün izledi



Yapılan incelemeler sonucu Algan’ın, Muğla Üniversitesi’nde tanıştığı Ulus’u İstanbul’da da takip ettiği, genç öğretmenin ve ailesinin Algan hakkında defalarca şikâyette bulundukları ortaya çıktı.

Baba Ahmet Ulus, “Kızıma musallat olan bu beladan haberimiz vardı. Denizli ve İstanbul’da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Göle’de de ‘kızım rahatsız ediliyor’ diye şikayetçi olduk. Göle’de ya ilgilenmediler, ya da ilgileniyor gibi göründüler” demişti.



Üstelik Algan 2004 yılında da Eskişehir’de E.K. adlı bir kadını bıçakla yaralamaktan dolayı “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 6 yıldır aranıyordu.



“Tehdit ve müessir fiil” nedeniyle de hakkında farklı illerde arama kararı bulunan Algan, Ulus’un peşine takılmış, ataması yapıldıktan sonra genç öğretmenin arkasından Göle’ye gelmiş, 10 yaş küçük kardeşine ait kimlikle bir ay boyunca Damla Otel’de kalmıştı.



Otel çalışanlarının anlatımlarına göre Algan, her sabah erken saatlerde otelden çıkıyor, bir süre sonra geri dönüyor, öğleden sonra yeniden kısa süreliğine otelden ayrılıyordu. Bir ay boyunca yakalanmayan ve bu sürede Ulus’u izleyen Algan, çevresindekilere de kaşar ticareti yapmak için ilçede bulunduğunu anlatmıştı.



Algan’ı bunca gelişme sırasında tespit edemeyen ve cinayeti engelleyemeyen polis, Algan’ı olaydan yaklaşık 1 saat sonra ilçe çıkışında ele geçirdi. Polis memurları “katili cinayetten sonra kısa sürede yakalama başarısı” gösterdikleri için dün ödüllendirildi. Ardahan Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törende konuşan Vali Tekmen, 12 Mart’ta Ulus’un öldürülmesiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:





Polisimiz başarılı



“Sabah göreve giden öğretmen arkadaşımız, Yalçın Algan tarafından öldürülmüştür. Böyle bir olayın yaşanması bizi derinden üzdü. Öğretmenin ailesine taziyelerimizi ilettik. Şu an bizim için tek teselli, saldırganın yakalanmış olması. Ardahan’ın böyle bir olayla gündeme gelmesi bizi üzmüştür. Göle Emniyeti katili kısa zamanda yakalayarak adalete teslim etti. Söz konusu arkadaşlarımız takdir edilmeyi hak ettiler. Bu, emniyetimizin başarılı bir şekilde çalıştığının göstergesidir.”



Ardahan Emniyet Müdürü Abdullah Yılmaz ve şube müdürlerinin katıldığı törende Tekmen, şüpheliyi yakalayan polis memurları Kamil Dede ve Mashar Demirezer’e birer takdirname ve Cumhuriyet altını hediye etti.