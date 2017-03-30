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Yaşam

Saadet Öğretmen ödülünü First Lady'den aldı

"Bugün burada farklılık yaratan ve hepimize ilham kaynağı olan kadınlarla birlikte olmaktan onur duyuyorum"

30 Mart 2017 12:14

İzmir’in Menderes ilçesinde, iki yıl önce yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunan okul müdürü Adil Ş.'nin tutuklanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan'a ABD'den ödül geldi. Saadet Öğretmen düzenlenen törenle ödülü ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ten aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, barış, adalet, insan hakları, cinsiyet eşitliğini savunan, bu konularda olağanüstü cesaret ve liderlik örneği sergileyen kadınlara verdiği Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'ne layık görülen öğretmen Saadet Özkan, düzenlenen törenle ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump ve Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Thomas A. Shannon'dan aldı.

​Melania Trump, Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada farklılık yaratan ve hepimize ilham kaynağı olan kadınlarla birlikte olmaktan onur duyuyorum. Bir çok yaşama dokundular, kendilerinin kişisel güvenliklerine yönelik akla hayale gelmeyecek tehditlere boyun eğmeden başkalarının yaşamlarını, onurlarını kurtardılar. Bu kahraman kadınların her birinin sıra dışı cesaret öyküleri var. Bu da bizlere esin kaynağı olmalı" dedi.

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