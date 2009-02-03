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Politika

Saadet, İstanbul'u psikiyatra teslim etti

SP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Prof. Mehmet Bekaroğlu olduğu ileri sürüldü.

03 Şubat 2009 02:00

Saadet Partisi'nin Prof. Mehmet Bekaroğlu ismini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.


Saadet Partisi'nin 29 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, eski milletvekillerinden ve genel başkan yardımcılarından Prof. Mehmet Bekaroğlu'nu aday göstereceği ileri sürüldü.

Cezaevlerinde çalışmıştı

1954'te Rize'de dünyaya gelen Mehmet Bekaroğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlığı yaptı. İngiltere’de Aston Üniversitesi’nde misafir araştırmacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Akademik kariyerini Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı iken noktalayan Profesör Bekaroğlu, 1980 sonrasında yedek subaylığını yaparken Metris ve Gaziantep özel tip cezaevlerinde psikiyatrist olarak görevlendirdi.

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