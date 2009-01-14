Saadet Işıl Aksoy'un 'El Yazısı'

Altın Portakal'ın senaryo geliştirme ödüllü filmi 'El Yazısı'nın başrolünde Saadet Işıl Aksoy oynayacak.



45. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ''Senaryo Geliştirme Ödülü'' alan ''El Yazısı'' adlı filmin başrolünde ödüllü oyuncu Saadet Işıl Aksoy rol alacak.



Senarist Ali Vatansever'in ''El Yazısı'' adlı filmi, 2008'in Ekim ayında 45'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, ''Türk sinemasına yeni bir soluk getireceği, çok zeki kıvrımları olduğu ve geliştirildiğinde çok önemli bir sinema filmi olacağı'' öngörüsüyle, ''Senaryo Geliştirme Ödülü'' aldı.



Yönetmenliğini Ali Vatansever'in yapacağı ve çekimleri yaz aylarında Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayacak olan ''El Yazısı'' adlı filmde, oyuncu Saadet Işıl Aksoy yer alacak.



Saadet Işıl Aksoy, filmde kasabadaki nişanlısı ile aklının kaldığı büyükşehir arasında bocalayan ve kasaba halkının evlilik baskılarından bunalan eczacı Zeynep'i canlandıracak.

