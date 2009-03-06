Saadet: İki elimiz yakanızda

Samsun mitinginde konuşan Saadet Partisi lideri Numan Kurtulmuş, hükümetin valilikler aracılığı ile yaptığı yardımları eleştirdi. Ayrıca "IMF ile anlaşmayı korkarız ki seçim sonrasına bırakmaya çalışıyorlar. Açık söylüyorum. Bir daha bu memleketi IMF kapısında diz çöker hale getirirseniz iki elimiz de yakanızda olacaktır" dedi.





Partisince Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Kurtulmuş, 29 Mart Yerel Seçimleri öncesinde iktidar ve ana muhalefet partisi liderlerinin meydanlarda oyun oynadığını ileri sürdü.



"Her gün birbirlerine mahalle çocuğu üslubuyla ağza alınmayacak sözlerle hakaret ediyorlar, böbürleniyorlar" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Birbirlerine karşı fevkalade, yakışıksız sözlerle sataşıyorlar. Ortada bir oyun oynanıyor. Sanki sadece iki partiden oluşan bir seçimle karşı karşıyayız. Birinin kara dediğine diğerinin ak, diğerinin ak dediğine, diğeri kara diyor. Memleketi bir gerilimin, bir kutuplaşmanın, bir çatışmanın içine sokuyorlar. Aslında siyaset adına bu memleketin önünde ifşa ettikleri, oynadıkları oyun, hani eskiden bir söz vardı ya sanki hisseli harikalar kumpanyası. Her gün tiyatro oynar gibi milletin önünde oyun oynuyorlar"



‘Danışıklı dövüş içindeler’



Kendi üsluplarının çatışma ve milleti bölmek, milleti kamplaştırmak olmadığını da belirten Kurtulmuş, "Bizim üslubumuz doğru bildiğimizi söylemek, yol göstermek, ufuk açmak, yapıcı bir şekilde muhalefet etmektir. Onun için onlar bildiklerini yapsınlar, istedikleri kadar ağız dalaşıyla uğraşsınlar, karşılıklı olarak danışıklı dövüş içinde olsunlar" diye konuştu.



Kendilerinin çatışmanın tarafı olmayacaklarını ifade eden Kurtulmuş, "Buraya, işsizliği, yoksulluğu, yolsuzluğu, işçinin, memurun, sanayicinin durumunu tartışmaya, konuşmaya geldik. Biz insanın, emeğin, ekmeğin ne demek olduğunu konuşmaya geldik. Bizim boş laflarla, anlamsız polemiklerle işimiz olmaz. Bizim amacımız bu milletin yüzünü yeniden güldürmek, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaktır" dedi.



AKP'nin ekonomik programını da eleştiren Kurtulmuş, uygulanan ekonomik programların geniş kesimleri mağdur ettiğini öne sürdü.



Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren Numan Kurtulmuş, "Değişim var dedi, suya düştü. Nerede kaldı değişim. Nerede kaldı yenilik. Çok doğru söylüyorsun. Bir tek şey değişti. Bunlara millet "Değiştirin" dedi. Bunlar da kendilerini değiştirmeyi, değişim zannettiler" görüşünü dile getirdi.



Kurtulmuş, iktidar ile ana muhalefet partisi arasındaki tartışmalardaki üslubu da eleştirerek, "Çatışmayı görüyorsunuz. Ana muhalefet bir şey söylüyor, iktidar bir şey söylüyor. Kavga, çatışma, kayıkçı kavgası, horoz dövüşü. Hiç muhtevası olmayan tartışmalar. Ancak biz bu filmi çok gördük" şeklinde konuştu.



İşsizlik sayısı artı



Türkiye'de son dönemde işsiz sayısın hızla artığını belirten Kurtulmuş, temmuz ayından bu yana 1 milyon 154 bin kişinin işsiz kaldığını ifade etti.



Esnafın, işçinin, memurun alım gücünün azaldığını, emeklinin zor günler yaşadığını da ifade eden Kurtulmuş, işsizliğe çare bulunmadığını söyledi.



Ülkenin ve belediyelerin büyük borç yükü altında olduğunu öne süren Kurtulmuş, "Devlet borçlu, belediler borçlu, vatandaş borçlu. İşte onun için hisseli harikalar kumpanyası yapıyorlar" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesin Saadet Partisine gider korkusuyla seçim öncesi IMF ile anlaşmadığını öne süren Numan Kurtulmuş, "IMF ile anlaşmayı korkarız ki seçim sonrasına bırakmaya çalışıyorlar. Açık söylüyorum. Bir daha bu memleketi IMF kapısında diz çöker hale getirirseniz iki elimiz de yakanızda olacaktır" dedi.



İşsizliğin ve yoksulluğun artması sonucu birçok kişinin mağdur olduğunu ve yardıma muhtaç hale geldiğini belirten Kurtulmuş, yapılan yardımların gizli olması gerektiğini vurguladı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtulmuş "Sadaka dağıtmak bizim kültürümüzde var. Ama sadakayı gösterişle veremezsiniz. Devletin görevi, vatandaşına sadaka dağıtmak değil, vatandaşını sadaka dağıtır hale getirmektir" dedi.



‘Şov yapıyorlar, üzücü’



Dağıtılan yardımların seçim öncesinde ve "şov" halinde yapıldığını iddia eden Numan Kurtulmuş, bunun üzücü olduğunu söyledi.



Sosyal devlet olmanın gereğinin yardım dağıtmak olmadığını, yoksul ve dar gelirli kesimlere rahatlık sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektirdiğini belirten Kurtulmuş, "Sosyal devlet, vatandaşına kömür dağıtan değildir. Sosyal devlet asgari ücretliden vergi almayan devlettir" dedi.



Kurtulmuş, kongreden bu yana Saadet Partisinin ortaya koyduğu performansın geniş kesimler tarafından takdir edildiğini de belirterek, "Saadet Partisi milletten aldığı ruhla, milletin sahip olduğu birikimle yeniden büyük Türkiye hedefine sahip olmanın adıdır. Onun için işte buradayız" diye konuştu.



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında partili belediye başkan adaylarına destek de istedi.

