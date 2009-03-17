Saadet: Hiçbir partiyi bölmeye çalışmıyoruz.

Saadet lideri Numan Kurtulmuş, bir partilinin "Bunları siz getirdiniz, siz götürürsünüz" sözüne, "Biz hiçbir partiyi bölmeye çalışmıyoruz" yanıtını verdi. Akıllara, (milli görüş içinden çıktı' denilen AKP geldi.





Kurtulmuş, Saadet Partisi Antalya merkez Aksu İlçe Belediye Başkan adayı Veli Atik'in seçim bürosunun açılış töreninde partililere hitaben yaptığı konuşmada, partisinin son olağan genel kurul toplantısından sonra yeni bir atılım içine girdiğini ifade etti.



Yerel seçimler nedeniyle düzenlenen mitinglerde iktidar ve muhalefet partilerinin birbirlerine ağza alınmayacak, argo sözler sarf ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, ''İktidar ve muhalefetin tavrı ve ağza alınmayacak sözlerini milletimiz ibretle izliyor. Küçük çocuk olsa susturup kenara oturtursun, ama bunlar koca adam. Nasıl, susturup oturtacağız? Tamamen argo, seviyesiz üslupla konuşuyorlar, çünkü milletin karşısında söyleyecek sözleri yoktur'' diye konuştu.



AKP iktidarında ekonomik refah, özgürlükler, imam hatip sorunu gibi konularda verilen sözlerin tutulmadığını savunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



''Geriye gidiş memleketi yoksul, aşsız ve işsiz hale getirdi. Türkiye'de herkes borçlu hale geldi. Türkiye'ye halktan bu kadar oy almış, ama halka bu kadar az hizmet etmiş bir iktidar gelmemiştir. İktidar, oyu milletten alan, ancak hizmeti başkalarına yapan anlayış içerisindedir. 29 Mart seçimleri iktidara sarı kartın gösterileceği bir seçimdir. Bu seçimde atacağınız işaret fişeği genel seçimleri ateşleyecek ve Saadet Partisi yeni, güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkacaktır. 30 Mart sabahı (nerede kalmıştık) diyeceğiz. Adam gibi adamlara oy istiyoruz. Oylarınızı ona göre verin. Dağdaki çoban bile ağustos ayından bu yana ekonomik krizden bahsediyor, (yandık) diyor. İktidarınsa söyleyecek sözü yok.''



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in ''belediye hizmetlerinde parti ayrımı yaptıklarını açıkça ifade ettiğini'' öne süren Kurtulmuş, ''Mehmet Ali Şahin eski arkadaşımızdır. Bu sözler son derece büyük bir şantajdır ve açık tehdittir. Türkiye'de ihtilal hükümetleri bile bunu söylemedi. Bu sözleri son derece ayıpladım. Bunlar Türk insanına hakarettir'' dedi.



Birbirlerine taş atıyorlar



Anadolu'yu karış karış gezdiğini anlatan Numan Kurtulmuş, son 8 yıldır yürütülen yanlış politikalar sonucunda tarımsal alanların ve ürünlerin beş para etmez duruma geldiğini söyledi. Türkiye'de son 8 yılda tezgahların dağıtıldığını kaydeden Kurtulmuş, ``Kapanan işyeri sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı. Özelleştirme adı altında birçok fabrika kapandı ve milyonlarca kişi işsiz kaldı. Krizden en çok etkilenen 5'inci ülkeyiz ve bunun nedeni Türkiye'deki yanlış yapılanmadır. Bütün Türkiye borçlu ve yoksul insanların ülkesi haline geldi. Temmuz ayından bu yana 1 milyon 784 bin kişi işsiz hale geldi. Her 4 gençten biri işsiz. Bırakın üniversite mezunlarını artık doktorasını yapanlar bile iş bulamıyor. Bu gidişat gidişat değil. 8 senedir CHP AKP'ye, AKP de CHP'ye taş atıyor. Sürekli gerilim siyaseti yapıyorlar'' diye konuştu.



Hiçbir partiyi bölmeye çalışmıyoruz



Bir partilinin ``Bunları siz getirdiniz, siz götüreceksiniz'' sözlerine de yanıt veren Numan Kurtulmuş, ``Biz hiçbir partiyi bölmeye, dağıtmaya çalışmıyoruz. Biz parçalanmaya, ufalanmaya çalışılan bu ülkeyi toparlamaya çalışıyoruz'' dedi.





