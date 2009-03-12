Saadet: Başbakan, CHP muskasını kullanıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sayın Başbakan, (Sakın ha oyları bölmeyin, aradan CHP çıkar) diyerek, CHP muskasını kullanıyor" dedi.





Kurtulmuş, partisinin Bartın'daki Yukarıçarşı mevkisinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ana muhalefet ve iktidar partisinin miting meydanlarında "iki mahalle çocuğu" üslubuyla sokak kavgası yaptığını ileri sürdü.



Milletin dertlerini çözmeyen siyaset anlayışıyla "laf ebeliği" yapıldığını öne süren Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Yiğit muhtaç olmuş, kuru soğana söylesem mi söylemesem mi? İnsan bu türküyü söylerken bu türküden utanır. Bu memleketi kuru soğana muhtaç hale kim getirdi? Miting meydanlarında adeta horoz dövüşü yapılıyor. Sayın Başbakan, (Sakın ha oyları bölmeyin, aradan CHP çıkar) diyerek, CHP muskasını kullanıyor. Yıl 2009, Türkiye halen çatışma ve korku siyasetinin içine sokuluyor. Biz (Ver oyunu, boz oyunu) diyoruz. Çünkü Türkiye'nin meseleleri var. Bu seçimi, kriz şartları ve ekonomik durum genel seçim havasına sokuyor. Meydanlarda kavga ve horoz dövüşü içinde olmayacağız. Dubai ve Havai modelleri ile çözümler aramayacağız. Bu millete fayda varsa kendisindendir. Kimsenin önünde diz çöküp el açmayız."



“Ekonomi politikaları tahribat yarattı”



Türkiye'de, 8 yıldır uygulanan ekonomik politikaların çok büyük tahribat yarattığını savunan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Kemal Derviş, Türkiye'ye IMF programını getirdi, AKP de programı anında uyguladı. Böylece tarım ürünleri para etmez hale geldi. Esnaf ve sanatkarların üzerine yükler yüklendi, fabrikalar bir bir kapandı. Türkiye'de özelleştirme adı altında devletin fabrikaları satılmış, işsiz kalanlar da aynı zamanda açlığa mahkum hale getirilmiştir. Sayın Başbakan, (IMF ile anlaşmam) diyor. Saadet Partisi yükseldi, geliyor bunun için söylüyor. Hükümet, IMF ile anlaşma imzalarsa, milletimiz adına elimiz 2 yakasında olacaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye krizin etkisine tam girmiş değil."



“Obama, yardım istiyor”



Kurtulmuş, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını ifade ederek, şöyle devam etti:



"ABD, Irak'ta 150 bin askeri olmasına rağmen batağa saplanmıştır. Obama'nın, seçim vaadi Irak'tan çekilmek, Afganistan'a yerleşmektir. Afganistan'a önümüzdeki dönemde 17 bin asker göndermek istiyor. Türkiye'den de bu konuda yardım isteyecektir. Büyük Ortadoğu Projesi, Ortadoğu'ya barış getirmeyecektir. Irak'ta 1,5 milyon insan sebepsiz öldürüldü. Türkiye bu projenin eş başkanlığını yapamaz. Bu millet AK Parti'ye, (ABD ve NATO'nun uçakları 131 bin kere buradan havalansın, 6 bin tanesinin de nereye gittiği belli olmasın) diye oy vermedi."



“Cek cak, meli malı’ya dönüştü”



Her hükümetin deneme süresi olduğunu, eskiden siyasilerin "cek cakla" konuşuyor diye eleştirildiğini, AKP'nin ise "meli malı' iktidarı olduğunu öne süren Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtulmuş, "İmam-hatip liselerinin katsayısını halletmiyor, başörtüsü sorununun çözümünü başka bahara bırakıyorsunuz. Türkiye 2007'de, eşinin başı örtülü birisi Cumhurbaşkanı olur mu olmaz mı buna kilitlenmişti. Kendi eşlerinizin başörtüsü konusunda gösterdiğiniz bu hassasiyet ve duyarlılığı niye üniversite kapılarındaki genç kızlar için göstermiyorsunuz" diye konuştu.



Kurtulmuş, 28 Şubattan sonra eli bal kasesine erişenlerin lüks ve çok pahallı ciplere bindiğini, bu kadar yoksul halkın arasında yeni zengin olmuş bir sınıfın ortaya çıktığını iddia etti.



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin Bartın Belediye Başkan Adayı Fikret Ercan'ı tanıtarak destek istedi.



Ercan'ın, üzerinde adının yazılı olduğu Bartınspor formasını hediye ettiği Kurtulmuş, kendisine çiçek veren küçük bir çocukla halkı selamladı.

