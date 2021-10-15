‘SaBıKa Holding’ kitapçığını dağıtan CHP Kadıköy ve Beyoğlu örgütü üyeleri gözaltında

CHP Kadıköy İlçe Teşkilatı'nın, CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan "SaBıKa Holding" isimli broşürünü dağıtmasına polis müdahale etti. CHP İlçe Sekreteri Süleyman İşler’in de aralarında olduğu beş CHP’li gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla broşürleri dağıtan CHP Beyoğlu örgütü üyelerinin de engellenerek polis merkezine götürüldüğünü duyurdu.

Poyraz, paylaşımında, "CHP Kadıköy'den sonra şimdi de CHP Beyoğlu örgütü 'SaBıKa Holding' broşürlerini dağıtırken polis tarafından engellenip karakola götürüldü" dedi.

Gözaltına alınanlara destek için, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Doğuşcan Aydın Aygün ve CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Can Günana da polis merkezine gitti.

Dün de, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde broşürü dağıtmak isteyen 5 CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyesi gözaltına alınmıştı. CHP’liler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

TIKLAYIN | CHP’nin ‘SaBıKa Holding’ kitapçığını dağıtan Ankara Gençlik Kolları üyelerine gözaltı