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Bilim / Teknoloji

S4'ün satış tarihi ve fiyatı belli oldu

Samsung’un merakla beklenen son modeli Galaxy S4’ün satış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı

29 Mart 2013 12:06

Samsung’un merakla beklenen son modeli Galaxy S4, ABD’de 16 Nisan itibariyle satışa çıkacak.
 
Model ABD’de belirli telefon operatörlerinden alınacak iki yıllık kontratlara bağlı olarak 16 Nisan’da 249 dolardan satışa çıkacak.

Telefon Mart ayının başlarında New York’ta dev bir organizasyonla tanıtılmış ancak o zaman fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Samsung’un son modeli için iki yıllık kontratla istenen 250 dolarlık fiyat birçok rakibinden daha yüksek bir rakam.

Apple aynı tarifeyle son telefonu iPhone 5’i 200 dolardan satışa çıkarmıştı.

5 inç genişliğinde ekrana sahip olan yeni Galaxy S4, pek çok başarılı uygulamasının yanı sıra 9 dile çeviri yapabilme özelliğiyle dikkat çekmişti.

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