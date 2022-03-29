S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye için hem 2022 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem de ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,0'a düşürdü. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin olumsuz etkilerinin yılın üçüncü çeyreği itibarıyla azalacağı aktarıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan piyasalar için milli gelir ve büyüme tahminlerini aşağı çekti. S&P Global, 'gelişmekte olan piyasalar' için 2022 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,0'a indirirken, 2023 için beklentisini de yüzde 4,4'ten 4,3'e çekti.

GSYH büyüme tahmini, yüzde 2,4'e geriledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye içinse 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,4'e ve 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,9'a indirdi. S&P Global, 2024 için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 3,0'dan 3,3'e yükseltti.