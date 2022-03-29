T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye için hem 2022 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem de ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,0'a düşürdü

29 Mart 2022 17:03

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye için hem 2022 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem de ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,0'a düşürdü. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin olumsuz etkilerinin yılın üçüncü çeyreği itibarıyla azalacağı aktarıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan piyasalar için milli gelir ve büyüme tahminlerini aşağı çekti. S&P Global, 'gelişmekte olan piyasalar' için 2022 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,0'a indirirken, 2023 için beklentisini de yüzde 4,4'ten 4,3'e çekti.

GSYH büyüme tahmini, yüzde 2,4'e geriledi 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye içinse 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,4'e ve 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,9'a indirdi. S&P Global, 2024 için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 3,0'dan 3,3'e yükseltti.

Yüksek emtia ve lojistik fiyatlarının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkisinin devam edeceği belirtilen raporda, Rusya-Ukrayna savaşının ağır etkilerinin ise yılın üçüncü çeyreğinden itibaren azalacağı savunuldu.

 

S&PStandard & Poor’stürkiyebüyümetahmin2022GSYH
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24