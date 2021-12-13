S&P/Rybnikov: Türkiye'de ödemeler dengesi riski artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors (S&P) EMEA Ülke Notları Direktörü Maxim Rybnikov Türkiye'nin görünümünün negatife çevrilmesi ve önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşlerini aktardı. Bloomberg'in haberine göre; söz konusu kararın birkaç sebebi olduğunu belirten Rybnikov bu sebepleri Türkiye'nin ekonomik politika belirsizliği, artan dış ödemeler dengesi riski, hedefi aşan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın son 3 ayda 400 baz puanlık faiz indirimi olarak sıraladı.

"Önümüzdeki dönemde işler ısınacak"

Rybnikov "Türkiye'de önümüzdeki dönemde işler ısınacak. Ticari bankaların dış borçlarını ödeyebilmeleri için dış piyasaya erişebilmesi önemli ki bu konuda bir sorun yaşanacağını düşünmüyoruz. Türk vatandaşlarının birikimleriyle ilgili nasıl bir karar alacakları da ikinci bir önemli nokta. Birikimlerini dolara dönüştürmeye devam mı edecekler yoksa bankacılık sisteminden paralarını çekme riski var mı bunları izliyoruz. Henüz böyle bir şey olmadı dolayısıyla durumun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz fakat volatil bir para birimi ve para politikasının belirsiz olduğu bir ortam, bankacılık sektörü için risk oluşturuyor. Biz de bu nedenle görünümü negatife çevirdik"

"Hükümet, bankaları özellikle kamu bankalarını desteklemek zorunda kalabilir"

"Kredi notunu indirme konusunda izlenecek politika bizim için çok önemli." diyen Rybnikov, "Türk lirasında çok fazla değer kaybı yaşandı ve bankacılık sistemi üzerindeki stres riski daha fazla arttı. Bu hükümet için daha fazla sorumluluk anlamına geliyor. Hükümet, bankaları özellikle kamu bankalarını desteklemek zorunda kalabilir." değerlendirmesini yaptı.