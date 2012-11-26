S III'e 'yapay kalçalı' sağlamlık testi

Samsung Galaxy Note II veya Galax S III mü almayı planlıyorsunuz? İnternete konulan video, bu cihazların sağlamlığı konusunda size yeterince iyi bir fikir veriyor.Test kapsamında cihazların üzerine oturma denemesi bile yapılıyor. Testler arasında denenmeyen tek bir yöntem var o da S III'ün arka cepte taşınması sonucu oluşabilecek hasar.

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S III, her türlü kötü muameleye maruz kalıyor, suya dayanıklılığı ölçülüyor. Testin sonunda, cihazın tüketicileri tatmin edici bir sağlamlığa sahip olduğu anlaşılıyor.

Akıllı telefonları yüzlerce defa kontrol ediliyor, baskıya maruz bırakılıyor, üzerine oturma testi yapılıyor, tazyikli suya maruz bırakılıyor. Çakıl ve mısır gibi cihazın iç aksanına ve yüzeyine zarar verebilecek değişik maddelerle çalkalanıyor.

Özellikle kot pantolon giymiş yapay bir kalçanın S III üzerine baskı uygulaması, görmeye değer bir sahne. Tüketicilerin tercihi ne kadar değişir bilinmez ama Güney Koreli mühendisler dayanıklık işini ne kadar ciddiye aldıklarını dünyaya gösterdi.