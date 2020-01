S III ABD'deki sıralamalarda birinci

Samsung’un amiral gemisi S III’ü yasaklatmak için hafta sonunda mahkemeye giden Apple, yeni iPhone için de tarihi belirledi. ABD’deki en son araştırmalar, Apple’ın yeni iPhone'u tanıtmasına bir hafta kala karşısında kritik bir tablo olduğunu gösterdi.



Apple ne yapıp edip Samsung Galaxy S III’ü alt etmeyi istiyor. En son rakamlar, iPhone 5’in bile Apple’ı ABD akıllı telefon piyasasında birinciliğe taşımaya yetmeyebileceğini gösteriyor. Mobil cihaz haberleri ve araştırmaları sunan ABD merkezli PhoneDog sitesi, 26’ıncı haftasında olan iki akıllı telefon anketinin sonuçlarını açıkladı.

Oylaması devam eden ve şu ana kadar 47 bin kişinin oy kullandığı iki ankette, S III rakiplerini geride bırakarak birinciliğe oturmuş durumda. ABD’li tüketiciler, ‘Halkın Tercihi Listesi’ ve “Mobil Teknolojileri Uzmanları Listesi’nde S III’ü birinciliğe layık görürken, iPhone 4S sadece uzmanların oy kullandığı listeye girebildi.

Halkın Listesi’nde S III’ü sırasıyla HTC One X ve Samsung Galaxy Nexus takip etti. Uzmanlar Listesi’nde ise ikinci sırayı iPhone 4S alırken, üçüncü sırada HTC One X yer aldı.



Apple için kritik tablo



Apple, yeni nesil iPhone’un tanıtılmasına bir hafta kala, kendi krallığı kabul edilen ABD’de yayımlanan kritik araştırmalarla karşı karşıya kalıyor. Kısa bir süre önce Global Equities Research şirketinin yaptığı araştırmada, S III satışlarının patladığı görülmüştü. S III’ün yasaklanması için yapılan resmi başvuru öncesinde yayımlanan araştırma, ABD’li tüketicilerin yasaklanmasından endişelendikleri S III’e hücum ettiklerini göstermişti.

PhoneDog, her ne kadar S III birinci olsa da, Halkın Listesi’nde HTC One X’in birinciliği zorladığını belirtti. One X, Pazartesi itibariyle sadece 42 oyla S III’ün gerisinde bulunuyor. One X, Uzmanların Listesi’nde ise sadece 37 oyla iPhone 4S’in arkasında.

PhoneDog sitesinin genel yayın yönetmeni Aoron Baker, “Bu hafta ortaya çıkan rakamlar devam etmekte olan bir trendi gösteriyor, çünkü önümüzde çok çılgın bir mobil cihaz dönemi olacak” dedi.