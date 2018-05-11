"S I K I L D I K" kampanyasına Akşener'den destek: Artık bir huzur verin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da AKP Gençlik Kolları Kongresi'nde kendisini dinleyen gençlere "Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum..." demesinin ardından Twitter'da "S I K I L D I K" hastagi açıldı. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Türkiye gündeminde 'Trend Topic' olan "S I K I L D I K" etiketiyle paylaşımlarda bulundu. "Millet artık nefes almak istiyor! Millet artık gerilmek, korkmak istemiyor" diyen Akşener "Biz artık bizim güzel insanlarımıza bu kabusu yaşatanlara 'artık evinize dönün' diyoruz. 'Artık bir huzur verin' diyoruz. Artık hepimiz bu kabustan uyanmak istiyoruz! S I K I L D I K #KabusBitiyor" paylaşımında bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akşener'in 'S I K I L D I K' etiketiyle yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Turizmin kalbi Balıkesir, Balıkesir’in cesur insanları, güzel insanlar, aziz Balıkesirliler, bugün binlerle yanımızda oldunuz, gücümüze güç kattınız. Allah hepinizden razı olsun. S I K I L D I K #KabusBitiyor

Milletimin önünde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk, bu milletin aday gösterdiği tek kadın Cumhurbaşkanı adayı olarak huzurunuza geldim. Her haksızlığa karşı dik olan bu başım bir tek sizin önünüzde eğilir. S I K I L D I K #KabusBitiyor

Millet artık nefes almak istiyor! Millet artık gerilmek, korkmak istemiyor. Biz artık bizim güzel insanlarımıza bu kabusu yaşatanlara “artık evinize dönün” diyoruz. “Artık bir huzur verin” diyoruz. Artık hepimiz bu kabustan uyanmak istiyoruz! S I K I L D I K #KabusBitiyor

Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuruyoruz. 30 milyon kişinin kredi borcu var. 4,5 milyon kişi borç takibinde. Tam 15 yılda, insanlarımızın bankaya borçları 64 kat artmış. Biz de dedik ki, borç kaderiniz değil. Siliyoruz. S I K I L D I K #KabusBitiyor

Türkiye Dayanışma Fonu'nun kaynağını soruyorlar. Maliyeti 2018 bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 1'ine denk geliyor. Yandaş müteahhite kepçe ile verirken, vatandaşına verilen “kaynağı” soranlardan bu millete hayır gelir mi? S I K I L D I K #KabusBitiyor

Devlet yönetimi bir kişiyi hoş tutmakla uğraştığı için ülkemde yönetim boşluğu var! Dolar, Euro almış başını gitmiş ekonomi yönetilemiyor. Ülkemde yönetim boşluğu var! S I K I L D I K #KabusBitiyor

İçiniz tekrar umut doğacak. 24 Haziran’a kadar hiç durmadan kapı kapı dolaşıp, çok çalışacağız ve başaracağız, başaracağız, başaracağız! S I K I L D I K #KabusBitiyor"