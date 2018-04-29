S. Arabistan'da yolsuzluk operasyonu: Prens Miteb bin Abdullah serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da ay başında gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prens Miteb bin Abdullah'ın serbest bırakıldığı açıklandı.

Yetkililer, Prens Miteb'in serbest kalabilmek için hükümetle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını belirtti. AFP'ye konuşan Suudi hükümetine yakın bir kaynak, Prens Miteb'in Salı sabahı serbest bırakıldığını söyledi.

Gözaltındaki 3 kişinin daha salıverilmek için hükümetle anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

4 Kasım'da başlatılan yolsuzluk operasyonunda 200'den fazla prens ve iş adamı tutuklanmıştı.

Tutuklanmadan önce Ulusal Muhafızlar Bakanı olan Mutaib bin Abdullah, operasyon kapsamında tutuklanan en siyasi olarak en nüfuzlu kraliyet ailesi mensubuydu. Prens Miteb aynı zamanda Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın kuzeni ve eski kral Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu.

64 yaşındaki Prens, operasyonun başladığı gün bakanlık görevinden alınmıştı.

Tutuklanan prens ve iş adamları, lüks bir otelde tutuluyor.

81 yaşındaki Kral Selman bin Abdülaziz el Suud'un da desteğini alan veliaht prensi Muhammed bin Selman, geçen hafta New York Times gazetesine verdiği demeçte ülkesindeki değişimi bir an önce tamamlamak istediğini söylemişti:

"Ülkemiz 1980'lerden bu yana yolsuzluktan çok çekti. 'Aklımdakileri tamamlayamadan ölmekten korkuyorum. Hayat çok kısa ve birçok şey olabilir, kendi gözlerimle görmek istiyorum. Bu yüzden aceleci davranıyorum".

Operasyonların halktan da büyük ölçüde destek gördüğü belirtiliyor.