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BBC Türkçe

S. Arabistan: Yolsuzluk gözaltıları 'sadece bir başlangıç'

Suudi Arabistan Başsavcısı, Kraliyet Ailesi'nden onlarca ismin, bakanın ve işadamının gözaltına alındığı operasyonları, yolsuzlukla mücadelede "sadece bir başlangıç" diye tanımladı.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan Başsavcısı, Kraliyet Ailesi'nden onlarca ismin, bakanın ve işadamının gözaltına alındığı operasyonları, yolsuzlukla mücadelede "sadece bir başlangıç" diye tanımladı.

Başsavcı Şeyh Suud el Mojeb, yayımladığı yazılı açıklamada gözaltıları "nerede olursa olsun yolsuzluğu temizlemek için gereken hayati süreçte sadece bir başlangıç" diyerek anlattı.

Suudi Arabistan'daki iş dünyası ve lider kadrosu arasındaki gözaltılara dair haberler önceki gün başladı.

Gözaltılar, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın iktidarını güçlendirme hamlesi olarak da görülüyor.

32 yaşındaki veliahtt prensin başında olduğu yolsuzluklarla mücadele kurumu, 11 prens, dört bakan, onlarca eski bakanın gözaltına alınması emri verdi. Uluslararası arenada tanınan milyarder işadamı El Valid bin Talal'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu söyleniyor.

Gözaltıları ABD Başkanı Donald Trump da destekledi. Trump "Kral Salman ve Suudi Arabistan'ın veliaht prensine büyük bir güvenim var. Ne yaptıklarını tam olarak biliyorlar. Sert muamele görenlerin bazıları, ülkelerini yıllardır sağıyor" dedi.

Sheikh Saud Al Mojeb'sin açıklamasında, soruşturmanın birinci aşamasının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada "Çok büyük miktarda kanıt zaten toplandı ve ayrıntılı bir sorgulama yapılıyor. Bugüne kadar tüm suçlananların adli kaynaklara tam erişimi olacak ve davalar zamanında ve açık bir tavırla görülecek" denildi.

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