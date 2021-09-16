S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna teslimatı başladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni geliştirilen S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna ilk teslimatının başladığını açıkladı.

Borisov, Tümen şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuya ait savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen, “Prometeus” olarak adlandırılan S-500 sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sistemin gerekli testlerinin tamamlandığını belirten Borisov, “Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı.” dedi.

S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500’lerin testleri 2017’den bu yana devam ediyordu.