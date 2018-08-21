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S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

Rusya'nın Türkiye'ye S-400 savunma sistemini teslim edeceği tarih belli oldu

21 Ağustos 2018 16:57

Rusya'nın Ifax haber ajansı, Rusya 'nın Türkiye'ye S-400 savunma sistemini 2019'da teslim etmeye başlayacağını duyurdu.

Reuters haber ajansının acil koduyla dünyaya duyurduğu habere göre, S-400 hava savunma sistemi Türkiye'ye 2019'da teslim edilmeye başlanacak.

Rosoboronexport, diğer ülkelerle ticarette yerli para birimlerinin kullanması konusunda da adım atıldığını vurguladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almak istemesi ABD'de rahatsızlık yaratıyor. Benzer sistemleri Batı'nın vermediğini vurgulayan Ankara'nın bu konudaki ısrarı üzerine; ABD, Türkiye'ye yeni F-35'lerin satışını engellemek yönünde birtakım adımlar atmıştı.

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