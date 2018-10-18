S-400'lerin Hindistan'a teslimat tarihi açıklandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitriy Şugaev, S-400 uçaksavar füze sisteminin Hindistan’a teslimatının iki yıllık bir süreçte planlandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ekim ayı başlarında Yeni Delhi’ye beş S-400 teslimatı için bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın maliyeti 5 milyar 430 milyon dolar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus S-400 uçaksavar füze sistemlerini satın alma kararının Hindistan için sonuçları olacağını açıklamıştı.