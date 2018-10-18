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Dünya

S-400'lerin Hindistan'a teslimat tarihi açıklandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitriy Şugaev, S-400 uçaksavar füze sisteminin Hindistan’a teslimatının iki yıllık bir süreçte planlandığını söyledi

18 Ekim 2018 14:39

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitriy Şugaev, S-400 uçaksavar füze sisteminin Hindistan’a teslimatının iki yıllık bir süreçte planlandığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ekim ayı başlarında Yeni Delhi’ye beş S-400 teslimatı için bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın maliyeti 5 milyar 430 milyon dolar oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rus S-400 uçaksavar füze sistemlerini satın alma kararının Hindistan için sonuçları olacağını açıklamıştı.

 

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