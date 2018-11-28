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Dünya

“S-400 sistemi sene sonuna kadar Kırım'daki yerini alacak”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) - Güney Askeri Okrugu Basın Servisi Başkanı Vadim Astafyev, S-400 füze sistemi “Triumf”un sene sonuna kadar Kırım’da yerini alacağını söyledi

28 Kasım 2018 17:33

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) - Güney Askeri Okrugu Basın Servisi Başkanı Vadim Astafyev, S-400 füze sistemi “Triumf”un sene sonuna kadar Kırım’da yerini alacağını söyledi.
Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliği’nin S-400 kompleksini daimi üssüne göndermek üzere hazırlıklara başladıkları fakat tam olarak gideceği yerin belirlenmediği vurgulandı.
Astafyev yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda yeni kompleks Rusya’nın hava sahasını korumak üzere daimi konumuna gönderilecek ve bir önceki füze sisteminin yerini alacak” dedi.
Astafyev, bunun birliklerin yeniden donanımı çerçevesinde sene sonuna kadar gerçekleşeceğini ekledi.

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