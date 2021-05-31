Ryanair uçağı Berlin’e acil iniş yaptı

Dublin-Krakow seferini yapan Ryanair yolcu uçağının, bomba ihbarının ardından Almanya’nın başkenti Berlin’e acil iniş yaptığı belirtildi.

Almanya'da polis, Berlin'de havaalanına tarifesiz bir şekilde iniş yapan Ryan Air'e ait yolcu uçağıyla ilgili inceleme başlattı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, İrlanda'nın başkenti Dublin'den Polonya'daki Krakov şehrine gitmek üzere havalanan uçağın neden Berlin'e iniş yaptığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Polis sözcüsü operasyonel nedenlerle şu an için bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

İnişin hemen ardından terminalden uzak bir noktaya götürülen uçaktaki 160 yolcu içeri alındı. Ardından çok sayıda polis aracının uçağın etrafını sardığı gözlendi.

Uçağın yanına çıkarılan kargo bölümündeki bavullar polis köpekleri tarafından incelendikten sonra terminal binasına alındı.

Olayı ilk rapor eden Berlin'in yerel gazeteri B.Z. ve Bild potansiyel bir bomba vakası olabileceğini yazdı.

Bir hafta arayla ikinci acil iniş

Bir hafta önce Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağı da bomba ihbarı alındıktan sonra Belarus’un başkenti Minsk’e acil iniş yapmıştı. Ryanair şirketi, Belaruslu yetkililerin yayınladığı pilot-kontrol kulesi diyalog dökümünü yalanlamış, uçağın “bomba ihbarı aldıklarını iddia eden” Minsk kontrol kulesi tarafından inişe zorlandığını öne sürmüştü.