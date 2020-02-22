Ryanair CEO'su: Uçakları genelde tek başına seyahat eden erkek Müslümanlar bombalar

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Ucuz fiyata bilet satmasıyla tanınan hava yolu şirketi Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, havalimanlarında Müslümanların terörist olarak profillenmesi gerektiğini ifade etti.

Britanya merkezli The Times gazetesine konuşan O'Leary, "Bombacılar genelde tek başına seyahat eden erkeklerdir. Eğer ailesi ve çocuklarıyla seyahat ediyorsa rahatça binsin; kendi patlama ihtimali sıfırdır" dedi.

O'Leary sözlerine, "Bu tür şeyleri söyleyemiyorsun çünkü ırkçılık kabul ediliyor. Ama (uçak saldırganları) genelde Müslüman erkeklerdir. 30 yıl önce de İrlandalılardı" ifadeleriyle devam etti.

Britanya Müslüman Konseyi O'Leary'nin bu açıklamalardan açıklamalarının "İslamofobik" olduğunu ifade etti.

Yine The Times gazetesine konuşan İşçi Partisi milletvekili Khalid Mahmood, O'Leary'nin "insanları ırkçılığa teşvik ettiğini" söyledi ve ekledi; "Almanya'da bu hafta beyaz bir adam 8 kişiyi öldürdü. Bütün beyaz insanları 'faşist olabilir' diye profillemeli miyiz?".

Ryanair CEO'su daha önce uçaklarında tuvaletlerin paralı olmasını talep etmiş ve obez seyahatçilerden "şişman vergisi" alınması gerektiğini söylemişti.