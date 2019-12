Ryanair ayakta uçuş yapmayı planlıyor

T24- Ucuz havayolu taşımacılığı yapan İrlandalı Ryanair, sadece 4 sterlin (6 dolar) karşılığında yolcularına ayakta seyahat imkanı sağlayacak. Şirket düşük fiyatlardan kaynaklanan maliyeti ise uçak tuvaletini ücretli yaparak karşılamayı planlıyor.







Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ryanair CEO’su Michael O’Leary, ayakta yolculuk etmenin ne kadar güvenli olduğunu gelecek yıl test edeceklerini ve tuvaleti kullanım ücretinin ise 1 sterlin (1.5 dolar) olacağını açıkladı.



Şirket, 250 adet uçağında son on sıradaki koltuğu kaldırıp yerine 15 sıra dikey koltuk yerleştirmeyi planlıyor. Uçakların arka kısmında yer alan iki tuvaletin de daha fazla yer sağlamak amacıyla kaldırılabileceği belirtiliyor.



Ryanair bu şekilde, her uçuşta 40 ya da 50 daha fazla yolcu taşıyarak kendi maliyetlerini azaltabilecek.



Şirket dikey koltukları ilk etapta en fazla bir saat sürecek olan yolculuklar için kullanıma açacak. Bu denemenin başarılı olması durumunda, bu koltuklar bütün uçaklara yerleştirilecek.



Bununla birlikte ayakta seyahat eden yolcular, omuzlarının üzerinden geçen bir kemerle dikey koltuklara bağlanacak ve normal koltuklarda olan bütün güvenlik düzenlemelerine tabi olacaklar.





GÜVENLİK SORUNUMUZ YOK







İrlandalı şirketin sözcüsü Stephen McNamara, “Koltukların büyük güvenlik testlerinden geçeceğinden şüphe etmiyoruz… Bu işin en çekici yanı, maliyetlerimizi düşürmesi. Bu şekilde diğer koltuklar da daha ucuz hale gelecek. Dikey koltuklar daha ucuz ve daha hafif olduğundan daha küçük bir alana daha fazla koltuk yerleştirilebilecek” dedi.



Ancak Sivil Havacılık Dairesi’nden bir yetkili ise, dikey koltuk planın güvenlik gereksinimlerini yerine getiremeyebileceğini söyledi ve “Havacılık kurallarına göre, yolcular uçak kalkarken ve inerken, kemerlerini bağlamak zorundadır. Yani bir koltuğa oturmaları gerekir” dedi.





*Bu haber, 1 Temmuz tarihinde DailMail sitesinde "Ryanair to sell standing room only tickets for £4... funded by charging passengers to use the toilet" başlığıyla yayımlanmıştır.