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Ekonomi
Deutsche Welle

Ryanair 2 bin seferi iptal etti

Ryanair havayolları ekim ayı sonuna kadar iptal ettiği seferlerin tam listesini açıkladı. İrlandalı şirketin düşük ücret politikası yüzünden pilot bulmakta güçlük çektiği öne sürülüyor.

19 Eylül 2017 14:13

Müşterilerinin yoğun tepkisiyle karşılaşan İrlandalı havayolu şirketi Ryanair ekim ayı sonuna kadar iptal ettiği 2 bin seferin tam listesini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada listenin Ryanair'in internet sitesinde de yayınlandığı ve seferi iptal edilen yolcuların elektronik postayla bilgilendirileceği belirtildi.

Salı günü şirketin Almanya'daki altı iniş ve kalkışının iptal edildiği öğrenildi. Ryanair şirketinin patronu Michael O'Leary kaos çıkmasından bizzat sorumlu olduklarını belirterek yolcularından özür diledi ve önümüzdeki bir buçuk ayı kapsayan iptallerden toplam yolcu sayısının sadece yüzde 2'sinin etkileneceğini söyledi.

Pilot sıkıntısı

Ryanair şirketi sefer sayısının azaltılmasına kabin personelinin eylül ve ekim aylarıyla ilgili izin planlarındaki sıkıntıların neden olduğunu ve kasım ayında kış tarifesinin başlamasıyla birlikte seferlerin normale döneceğini bildirdi. Michael O'Leary Ryanair'in pilot sıkıntısı çektiğine dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Norveç Hava Yolları Norwegian Air bu yıl Ryanair'den 140 pilot transfer ettiklerini duyurmuştu. Alman pilot sendikası diğer havayolu şirketlerine kıyasla daha düşük ücret ödediği için Ryanair'in personel sıkıntısı çektiğini duyurdu.

Ryanair şirketi cuma günü önümüzdeki altı haftalık dönemde 2 bin 100 dolayında seferin yapılmayacağını duyurmuş, rezervasyon sahipleri zamanında haberdar edilmedikleri için şikâyette bulunmuşlardı. Avrupa Birliği ve Britanya hükümeti Ryanair'i tekdir ederek şirketten daha şeffaf olunmasını istedi.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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