Ryan Reynolds, futbol takımı satın alıyor

Ünlü oyuncu Ryan Reynolds'ın Galler futbol takımı Wrexham'ı satın almaya çalıştığı belirtildi.

Wrexham Destekçiler Güven Kurulu, karar oylamasından sonra futbol takımına yatırım yapmak isteyen iki teklif sahibinin isimlerini paylaştı.

Görüşmelerin devam ettiği ve takımın iki teklif sahibine sıcak baktığı belirtilen açıklamada, takıma talip olanlardan birinin Ryan Ryenolds, diğerinin ise oyuncu Rob McElhenney olduğu belirtildi.

İki ünlü potansiyel yatırımcının adı, geçen hafta The Leader gazetesinin "Büyük servet sahibi son derece tanınmış iki kişinin" kulübe teklifle geldiğini bildirmesinin ardından ortaya çıktı.

Takım üyelerinin yapacağı ilk oylamanın ardından aktörler önerilerini takımla paylaşacaklar ve bu noktada üyeler teklifi kabul eden veya reddeden ikinci bir oylamayla kararlarını verecek.