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Ryan O’Neal ve oğlu tutuklandı

Aşk Hikâyesi filminin başrol oyuncusu O’Neal ve Charlie’nin Melekleri dizisinde rol alan oğlu Redmond, evde uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklandı

18 Eylül 2008 03:00

Oyuncu Ryan O'Neal ve oğlu Redmond'ın evde uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklandıkları bildirildi. Los Angeles kenti polis yetkilileri, 67 yaşındaki O'Neal'ın Malibu'daki evinde yapılan aramada metaamfetamin bulunduğunu kaydetti.

Yetkililer, evdeki aramanın, 23 yaşındaki Redmond'un şartlı salıverildiği dava kapsamında yapıldığını belirtti.

"Aşk Hikayesi" filminin yıldızı O'Neal ile "Charlie'nin Melekleri" dizisindeki rolüyle ün kazanan Farah Fawcett'ın oğlu olan Redmond'un başı, uyuşturucu bağımlılığı yüzünden sık sık derde giriyor.

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