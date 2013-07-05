Ryan Giggs hem oyuncu, hem antrenör olacak

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, Ryan Giggs'in yeni dönemde oyuncu-antrenör olarak görev alacağını açıkladı.

Sir Alex Ferguson'ın 26 yılı aşkın bir sürenin ardından görevi bırakacağını açıklaması ardından kulübün başına Everton takımının hocası David Moyes geçmişti.

Moyes, "Ryan'ın oyuncu antrenör olmayı kabul etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Giggs ise, bu adımı gelecek kariyeri için önemli bir ilk adım olarak gördüğünü belirtti.

"Oyuncu antrenör olarak atanmanın büyük bir ayrıcalık" diyen Giggs, Manchester United'daki uzun deneyiminin kendisine faydalı olmasını umduğunu da söyledi.

Giggs, 1990-1991 sezonundan beri Manchester United'da oynadı.

Kulübün Rene Meulensteen'ın ardından teknik ekibe, 36 yaşındaki Neville'i de eklemesi bekleniyor.

Moyes, Manchester United'ın başına geçmesinin ardından ilk basın toplantısını Cuma günü düzenlenecek.

Giggs, Manchester United ile sözleşmesini 2014 Haziran'ına kadar geçerli olmak üzere geçen Mart ayında yenilemişti.

Galli oyuncu Giggs, son Londra yaz olimpiyatları sırasında İngiltere milli takımının da kaptanlığını yapmıştı.

Moyes, Giggs için, "Onun kariyeri, tüm iddialı genç oyuncular için örnek niteliğindedir" dedi.