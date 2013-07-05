T24 LogoT24 Logo
Spor

Ryan Giggs hem oyuncu, hem antrenör olacak

Kasım ayında 40 yaşına girecek olan Giggs ve takımın eski oyuncusu Phil Neville kulübün yeni menajeri David Moyes'ın ekibine girecek iki yeni isim olarak belirlendi

05 Temmuz 2013 14:13

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, Ryan Giggs'in yeni dönemde oyuncu-antrenör olarak görev alacağını açıkladı.

Sir Alex Ferguson'ın 26 yılı aşkın bir sürenin ardından görevi bırakacağını açıklaması ardından kulübün başına Everton takımının hocası David Moyes geçmişti.

Moyes, "Ryan'ın oyuncu antrenör olmayı kabul etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.
Giggs ise, bu adımı gelecek kariyeri için önemli bir ilk adım olarak gördüğünü belirtti.

"Oyuncu antrenör olarak atanmanın büyük bir ayrıcalık" diyen Giggs, Manchester United'daki uzun deneyiminin kendisine faydalı olmasını umduğunu da söyledi.

Giggs, 1990-1991 sezonundan beri Manchester United'da oynadı.

Kulübün Rene Meulensteen'ın ardından teknik ekibe, 36 yaşındaki Neville'i de eklemesi bekleniyor.
Moyes, Manchester United'ın başına geçmesinin ardından ilk basın toplantısını Cuma günü düzenlenecek.

Giggs, Manchester United ile sözleşmesini 2014 Haziran'ına kadar geçerli olmak üzere geçen Mart ayında yenilemişti.

Galli oyuncu Giggs, son Londra yaz olimpiyatları sırasında İngiltere milli takımının da kaptanlığını yapmıştı.

Moyes, Giggs için, "Onun kariyeri, tüm iddialı genç oyuncular için örnek niteliğindedir" dedi.

ETİKETLER

ryan giggsphil nevillemanchester united

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24