Ryan Giggs'e kadına şiddet suçlamaları yöneltildiği açıklandı

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Eski Manchester United futbolcusu ve Galler Milli Takım Teknik Direktörü Ryan Giggs'in geçen sene Salford'daki evine polis çağrılmasının ardından, hakkında kadına şiddet suçlaması yöneltildiği ortaya çıktı.

Manchester Bölgesi Polisi'nden yapılan açıklamada Giggs'e Aralık 2017-Kasım 2020 arasında zorlayıcı ve kontrol edici davranış uygulama suçlaması yöneltildi.

Giggs'e aynı zamanda 30'lu yaşlarındaki bir kadına fiziksel zarar verme ve 20'li yaşlarında bir kadına şiddet uygulama suçlamaları da yöneltildiği ifade edildi. Bu suçlamaların 1 Kasım 2020'de yaşanan bir olay ile bağlantılı olduğu belirtildi.

PA Media'ya göre Giggs'e yöneltilen 30'lu yaşlarındaki bir kadına fiziksel zarar verme suçlaması eski partneri Kate Greville ile ilgili.

Giggs'in kefaretinin ödenmesinin ardından serbest kaldığı ve 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

Galler Milli Takımı, suçlamaların ardından Giggs'in görevden alındığını açıkladı.

Masum olduğunu iddia eden Giggs, "adını temizleyeceğini" söyledi.