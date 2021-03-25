Ryan Donk, milli takım kariyerine golle başladı

Galatasaraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk maçta golünü attı. Surinam, Dünya Kupası Elemeleri’ne 3-0 kazanarak başlarken Donk maçın adamı seçildi.
Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Surinam Milli Takımı ile ilk maçına çıkan Ryan Donk, 3-0 kazandıkları Cayman Adaları maçının 38. dakikasında penaltıdan golünü attı.
Hollanda doğumlu Surinam asıllı olan 34 yaşındaki Ryan Donk, aldığı Milli Takım davetinin ardından ilk maçında kaptan olarak sahaya çıktı.
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu maçın adamı seçildi.
Surinam Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri B Grubu'nda ikinci maçını deplasmanda Aruba'ya karşı 28 Mart'ta oynayacak.