Ryan Donk: Galatasaray'da Melo'nun boşluğunu kapatacağım

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Donk, "Felipe Melo çok önemli bir futbolcu ama ondan doğan boşluğu kapatacağım. Kendime güveniyorum" dedi.

Yeni Yüzyıl Gazetesi'nin haberine göre; Kasımpaşa defterini kapatan, Galatasaray ile yeni bir sayfa açan Donk, “Hayalim gerçek oldu” dedi

Ryan Donk şunları söyledi:

"Galatasaray’ın beni istediğini öğrendiğimde sanki profesyonel futbolculuk yaşamım yeni başlıyormuşcasına heyecanlandım. Benim açımdan hiç bir zaman sorun yoktu ama kulüpler anlaşamayacak diye açıkcası başlarda endişelendim. Galatasaray’da başarılı olacağımdan kimse kuşku duymasın. Ben sonuna kadar kendime güveniyorum."

Herkes onu konuşuyor

"Asıl görev alanım ofansif orta saha ancak stoperde ve sağ kanatta da zaman zaman oynadığım oldu. Yani ne görev verilirse yaparım ama şunu öğrendim ki Galatasaray’da herkes Melo’nun gidişinden sonra bir boşluk oluştuğu görüşünde. Onun mevkisi benim asıl yerim ve taraftar rahat olsun o boşluğu doldurup, Melo’yu unutturacağım."