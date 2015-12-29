T24 LogoT24 Logo
Spor

Ryan Donk: Galatasaray'da Melo'nun boşluğunu kapatacağım

"Galatasaray’da başarılı olacağımdan kimse kuşku duymasın. Ben sonuna kadar kendime güveniyorum"

29 Aralık 2015 11:56

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Donk, "Felipe Melo çok önemli bir futbolcu ama ondan doğan boşluğu kapatacağım. Kendime güveniyorum" dedi.

Yeni Yüzyıl Gazetesi'nin haberine göre; Kasımpaşa defterini kapatan, Galatasaray ile yeni bir sayfa açan Donk, “Hayalim gerçek oldu” dedi

Ryan Donk şunları söyledi:

"Galatasaray’ın beni istediğini öğrendiğimde sanki profesyonel futbolculuk yaşamım yeni başlıyormuşcasına heyecanlandım. Benim açımdan hiç bir zaman sorun yoktu ama kulüpler anlaşamayacak diye açıkcası başlarda endişelendim. Galatasaray’da başarılı olacağımdan kimse kuşku duymasın. Ben sonuna kadar kendime güveniyorum."

 

Herkes onu konuşuyor 

 

"Asıl görev alanım ofansif orta saha ancak stoperde ve sağ kanatta da zaman zaman oynadığım oldu. Yani ne görev verilirse yaparım ama şunu öğrendim ki Galatasaray’da herkes Melo’nun gidişinden sonra bir boşluk oluştuğu görüşünde. Onun mevkisi benim asıl yerim ve taraftar rahat olsun o boşluğu doldurup, Melo’yu unutturacağım."

 

ETİKETLER

ryan donkgalatasaraytransferfelipe melohaber

İlgili Haberler

Galatasaray'da "Umut Bulut gidiyor, Donk geliyor" iddiası

Sarı kırmızılılar, bir süre önce gözüne kestirdiği Kasımpaşalı Ryan Donk’un işini bitirmeye kararlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24