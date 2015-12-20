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Spor

Galatasaray'da "Umut Bulut gidiyor, Donk geliyor" iddiası

Sarı kırmızılılar, bir süre önce gözüne kestirdiği Kasımpaşalı Ryan Donk’un işini bitirmeye kararlı

20 Aralık 2015 23:48

Transfer operasyonuna hız veren Galatasaray'da, rota netleşti. Sarı kırmızılılar, bir süre önce gözüne kestirdiği Kasımpaşalı Ryan Donk’un işini bitirmeye kararlı.

Orta alandaki savunma krizini çözmek isteyen Cim Bom, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı futbolcuya bonservis bedeli ödemek istemiyordu. Bunu da takas formülüyle aşmayı planlayan yönetim, Umut Bulut’u teklif etti. Kasımpaşa cephesinde de, golcü Eren Derdiyok’un satışı gündeme geldiği için, Umut ismine sıcak bakıldığı belirtiliyor. Oyuncuyu bedava kaptırmaktansa, karşılığında tecrübeli bir ismi kadrosuna katmayı düşünen Kasımpaşa Yönetimi’nin, artık Umut’u ikna etmesi gerekiyor. Galatasaray cephesinde ise hem yönetim hem de teknik heyet Umut’la görüşerek, Kasımpaşa’ya gitmesi konusunda kendisine telkinde bulunacak.

Bu transfer sürecinde Donk’la menaceri vasıtasıyla görüşen Galatasaray Yönetimi’nin, olumlu geri dönüş aldığı bildirildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Kulübümle anlaşılması halinde her türlü teklifi dinlemeye hazırım” diyerek yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Sarı kırmızılılar, Donk’a senelik 1.5 milyon Euro teklif edecek. Teknik direktörMustafa Denizli, Donk’u orta sahada Selçuk’un yanında kullanmayı planlıyor.

 

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