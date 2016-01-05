Ryan Donk Galatasaray'da

Galatasaray, Ryan Donk'u kadrosuna kattığı resmen açıkladı. Buna göre Kasımpaşa'ya 2.5 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, Donk'a da 2.5 yıl için 3 milyon 750 bin euro net ücret ödeyecek.

İşte KAP'a gönderilen o açıklama:

"Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk ve kulübü Kasımpaşa Sportif A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncunun eski kulübüne net 2.500.000 EUR tutarında bonservis ücreti ödenecektir. Oyuncunun kendisiyle 2015-2016 2. futbol yarı sezonundan 2017-2018 sezonu sonuna kadar aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2015-2016 sezonu için : net 750.000 EUR sabit transfer ücreti ve 15.000 EUR maç başı ücreti (Maç başı ücretleri ilk 11'de oynayacağı 12. resmi maç sonrası ödenmeye başlanacaktır),

2016-2017 sezonu için : net 1.500.000 EUR sabit transfer ücreti ve 15.000 EUR maç başı ücreti (Maç başı ücretleri ilk 11'de oynayacağı 25. resmi maç sonrası ödenmeye başlanacaktır),

2017-2018 sezonu için : net 1.500.000 EUR sabit transfer ücreti ve 15.000 EUR maç başı ücreti (Maç başı ücretleri ilk 11'de oynayacağı 25. resmi maç sonrası ödenmeye başlanacaktır)"