Arda Turan: Bayrampaşa'da hayalim Galatasaray'dı, demek ki ötesi de varmış

Sezon başında La Liga ekibi Barcelona'ya transfer olan milli futbolcu Arda Turan, 6 Ocak Çarşamba günü Espanyol ile oynanacak mücadelede yeni takımıyla ilk maçına çıkacak. Barcelona formasını ilk kez giyecek Arda Turan, “Bayrampaşa’daki çocuğun hayattaki en büyük hayali Galatasaray’da oynamaktı. Galatasaray formasıyla sadece bir maça çıkabilmekti. Ama demek ki hayalin de ötesi varmış" dedi.

Saygıyı hak etmiş bir şekilde Barcelona’ya katıldım

Barcelona formasını giyeceği için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Arda Turan, maçın keyfini çıkarmak istediğini belirtti. Dünyanın en iyi takımında, en özel oyuncularla oynama şansı bulacağını söyleyen Turan, takımının önemli ve değerli oyuncularından biri olmak istediğine dikkat çekti.

Takım arkadaşlarıyla ilişkisinin de iyi olduğunu söyleyen Arda Turan şöyle devam etti: “Atletico Madrid, Galatasaray ve Milli Takım’da kazandığım başarılar sebebiyle saygıyı hak etmiş bir şekilde Barcelona’ya katıldım. Bu başarılardan dolayı arkadaşlarım bana saygı duyuyor. Onlardan biriymişim gibi davranıyor ve bana bunu hissettiriyorlar. Milli Takım ile kazandığımız maçtan sonra beni alkışlarla karşıladılar. Çok özeldi benim için ve çok mutlu oldum.”

“Bayrampaşa sokakları hayallerim ile dolu”

İnsanın mutlaka hayallerinin olmasını gerektiğine vurgu yapan Arda Turan, “Bayrampaşa’daki çocuğun hayattaki en büyük hayali Galatasaray’da oynamaktı. Galatasaray formasıyla sadece bir maça çıkabilmekti. Ama demek ki hayalin de ötesi varmış. Şu an hayalini kuramadığım şeyleri yaşıyor, aklımın yetmediği durumların içinde bulunuyorum. Eğer yetenekliysen ve çalışıyorsan bir şekilde bunlar gerçekleşiyor. Bunun için her zaman şükrediyorum. Güzel bir kariyere, güzel bir çocukluğa sahiptim ve şimdi de onun keyfini sürüyorum” şeklinde konuştu.