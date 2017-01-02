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Spor

Ryan Babel'in alacağı ücret açıklandı

Beşiktaş Hollandalı Ryan Babel'e yıllık 2 milyon 100 bin Euro ödeyecek

Fotoğraf bjk.com.tr&#39;den alınmıştır.

02 Ocak 2017 18:48

Beşiktaş'ın yeni transfer ettiği Ryan Babel'in 2,5 sezonda alacağı ücret belli oldu.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro, 2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret, Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

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