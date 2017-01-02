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Spor

Beşiktaş'tan Ryan Babel açıklaması

Hollandalı Ryan Babel sağlık kontrolünden geçirildi

02 Ocak 2017 15:18

Beşiktaş Kulübü, Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Öte yandan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Hollandalı futbolcu ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Ryan Babel'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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