Ryan Babel, rap şarkısında milli takımdan arkadaşına "diss" attı

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Babel, yayınladığı rap şarkısında milli takımdan arkadaşına yönelik ifadeler kullandı.

Galatasaray forması giyen Ryan Babel, ülkesi Hollanda'da futbol dışında bir sebeple gündem oldu. Geçen hafta "Açık Mektup" adını verdiği bir rap şarkısı yayınlayan 34 yaşındaki oyuncu, şarkıda 17 yaşında ilk kez Ajax formasını giydiği günlerden başlayarak kariyerinin farklı dönemlerine değindi.

Babel, yaptığı parçada bu yaz emekliliğini açıklayan Ibrahim Afellay’a da sataştı. Bir dönem Hollanda milli takımında birlikte forma giydiği Afellay’a rap tabiriyle "diss" atan Babel, şu cümleleri kullandı:

“Arkadaşlık yeminini artık boşverdin. Ama şimdi kariyerinde çıkmaz sokağa girdin.”

Konuk olduğu TV programında konuyla ilgili bir açıklama yapan Afellay, Babel’e şu sözlerle yanıt verdi:

“Şarkıyı dinlediğimde şaşırdım. Onunla ilgili sadece olumlu düşüncelere sahibim. Sadece Hollanda milli takımında beraberdik. Onu hep iyi biri olarak tanıdım. Hakkında söyleyebileceğim kötü bir şey yok.”

Irkçılık karşıtı mesaj verdi

Liverpool’da oynadığı dönemde teknik direktör Rafa Benitez’le yaşadığı sorunlara değinen Babel, şarkısında ırkçılık karşıtı ifadelere de yer verdi.

Avrupa Şampiyonası’nda Bukayo Saka ve diğer İngiliz oyuncuların karşılaştığı ırkçı saldırılara tepki gösteren Babel, “Şaşırmadım, çünkü Hollanda’daki durum da aynı. Maç kazandırdığında senin harika olduğunu düşünürler. Oyunculara köle gibi davranırlar” sözlerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Babel, gol sevinci yaşayamadı ve bir asist üretti.