Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, otobiyografisini rap albümüyle çıkaracak.

Daha önce üç rap şarkısı yayınlayan Babel, otobiyografisini rap albümüyle yayınlama kararı aldı. Babel'in hayatını anlatan, toplam 8 parçadan oluşan otobiyografi Cuma günü yayınlanacak.

The Guardian'a röportaj veren Ryan Babel yeni projesinin detaylarını paylaştı. Süreci anlatan Babel, "İki yıl önce Ajax'a döndüğümde bir gazeteci otobiyografi yazmak isteyip istemediğimi sordu. O an erken olduğunu düşündüm, hazır değildim. Ancak sonra karantina başladı ve evde sıkıldım. Bu esnada fikir ortaya çıktı" dedi.

Deneyimli futbolcu müzik formülüyle ilgili olarak da "Otobiyografimi neden müzik formatıyla yazmadığımı düşündüm. Sonra Hollanda'da müzikle uğraşan bazı yakınlarımı aradım ve detayları anlattım" şeklinde konuştu.

Babel otobiyografisinde kimlerden bahsediyor?

Şu ana kadar albümünden üç single yayınlayan Babel özellikle eski takım arkadaşı Ibahim Afellay'ı eleştirdiği son şarkısıyla dikkat çekmişti.

Hollandalı futbolcu Ajax'taki gençlik yıllarında kendisine inanmayan ancak daha sonra Danny Blind'in talebiyle sözleşme imzalayan Louis van Gaal ile olan ilişkisini albümünde paylaşacak. Ayrıca Liverpool'da problemi yaşadığı Rafael Benitez de Babel'in hedefinde.

Deneyimli futbolcu albümünde ırkçılığa karşı da yer verdi.

MLS sinyali

Babel futbolu henüz bırakmak istemediğini belirtirken geleceğe dair de sinyaller verdi. 34 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek.

"Tekliflere açığım. MLS ilgilenebileceğim bir seçenek. Avrupa'da hala oynayabileceğim bir takım olursa bunu kesinlikle düşünürüm"