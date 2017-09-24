Ryan Babel: Herkes ne olduğunu gördü; konuşup başımı derde sokmak istemiyorum

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olduğu olaylı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Ryan Babel, maç sonunda "Herkes maçta ne olduğunu gördü; konuşup başımı derde sokmak istemiyorum" dedi.

Hollandalı hücumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gergin bir maçtı. Başlangıçtan itibaren oyunumuzu oynamakta zorlandık. Çok gereksiz bir şekilde durdu oyun çoğu zaman. Kartlar çıktı, yazık oldu, istemediğimiz bir sonuç.

Herkes ne olduğunu gördü, biliyor. Konuşup başımı derde sokmak istemiyorum."